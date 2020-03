Sherlock Carballo y el 'missing link'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que basa su acusación en los atestados del teniente coronel Daniel Baena, considera que los Mossos d’Esquadra se pusieron al servicio del Govern de Puigdemont para garantizar la votación el 1-O.

Una de las pruebas de ello, sostiene, es que, por ejemplo, en sus informes de valoración de la situación en los meses anteriores al referéndum, los analistas de la Comisaría General de Información (CGI) de los Mossos escribían que "l'1-O s'ha de celebrar un referèndum".

Según Baena y sus muchachos esta redacción indicaría hasta qué punto los Mossos estaban compenetrados con el plan rebelde.

Otro indicio en el mismo sentido consiste en que la CGI tenía información privilegiada sobre el calendario de los proyectos legislativos, un acceso que solo un insider podía conocer.

Baena refleja en sus atestados, precisamente, cómo se incluyen algunas de esas fechas en informes de la CGI. A saber: la fecha del debate del proyecto de ley de referéndum en el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017.

El fiscal Miguel Ángel Carballo posee un informe del 8 o 9 de agosto de 2017 -habla de esas dos fechas-en el que se incluye un gráfico con fechas concretas entre las que se anota el debate de la ley de referéndum.

El inspector de los Mossos Lluís Paradell, jefe del Área Central de Análisis de la CGI, explicó en la sesión del juicio pasado jueves, 5 de abril, que fue él quien supervisó los informes.

Preguntado por la letrada Olga Tubau, defensora del mayor Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, por un informe del 28 de septiembre de 2017, sobre si la expresión "l'1-O s'ha de celebrar un referèndum", expresaba en catalán una voluntad, deseo, de mandato de que se celebre el referéndum, el inspector explicó:

- En ningún caso, los catalanohablantes nativos lo utilizamos espontáneamente en el lenguaje común, es algo que se da como hecho, no tiene carácter imperativo. La percepción era que iba a haber un referéndum.

La letrada preguntó por un informe de 24 de julio de 2017, sobre “novedades del proceso” donde se citaba con información de dos periódicos del día anterior, el calendario de fechas del proceso parlamentario, entre las que se daba el 6 y 7 de septiembre de 2017 para el debate y aprobación de la ley del referéndum. Ello venía en un gráfico elaborado por los analistas con información pública. En el pie se ponía una nota. “Fuente: Elaboración propia”. Ello es algo que para Baena y sus analistas de la Guardia Civil es una confesión de información privilegiada.

El inspector señaló que el día anterior, 23 de julio de 2017, habían aparecido dos informaciones con las fechas del calendario parlamentario y la campaña del referéndum, una de la periodista Isabel García Pagán, en La Vanguardia, y un artículo de Joan Tapia, en el periódico Regió7.

“Si el gráfico hubiese sido recogido de una fuente externa a la CGI la hubiéramos citado, pero esto lo hicimos nosotros con información publica”, señaló.

El fiscal Carballo dijo no tener ese informe del 24 de julio pero poseía en su ordenador otro del 8 o 9 de agosto de 2017 con el gráfico al que se hacía referencia. El inspector pidió si se lo podía mostrar porque le llamaba la atención que el gráfico tuviese el mismo contenido del incluido en julio.

-Es que esa información ya era conocida en agosto.

-Yo lo tengo en la pantalla de mi ordenador, pero es que está en el disco duro...Es posible que aparte de ese gráfico del 24 de julio por la que ha preguntado la letrada saliese en otro informe del 9 de agosto?

-Sí, podría ser.

-Este del 9 de agosto es del que yo dispongo. En cada una de las novedades figura el enlace de prensa onde consultar. Sin embargo, en este proyecto de trámite legislativo no aparece esa reseña.

-El link…

-Sí, exacto.

-Es que tampoco lo ponemos de forma sistemática, no siempre se pone.

-Yo le pregunto: si en otros informes ya aparecía y aquí vuelve a aparecer -y ya no es una elucubración mía, intento explicar la razón, y si usted me puede decir si eso es verosímil- y esos siguientes informes ya no se haga referencia al link de prensa, ¿significa que es una información de que esto [el debate parlamentario] se va a producir y tiene una certeza superior a las informaciones de prensa? ¿Eso significa un hecho consumado, no porque no había llegado, sino algo de lo que se tiene certeza ya muy evidente?

-Si algo le puedo asegurar es que era una época de alta volatilidad de los hechos, el que no aparezca el link en informes posteriores al de julio no supone que la información estuviese consolidada.

-No que no aparezca, sí aparece, que persiste.

-No, en absoluto, si está vigente se tiene en cuenta.

-¿No tiene entonces ningún significado que se encabece el informe con este cuadro y a continuación se ponga novedades del procés, con referencia al link de prensa?

-No, mantenemos siempre la misma estructura del informe.