Suiza contesta a España vía Interpol que no ve base para detener a Puigdemont

Respuesta fulminante. Las autoridades helvéticas han contestado vía Interpol a la consulta enviada el pasado viernes, día 16 de marzo, por la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior: los suizos no ven bases suficientes para ejecutar una orden de detención con fines de extradición de Carles Puigdemont y otros consejeros y políticos.



La Fiscalía del Supremo, asimismo, ha elaborado un escrito dirigido al magistrado instructor Pablo Llarena sobre la necesidad de limitar la validez de los pasaportes de Puigdemont, Toni Comín, Mertixell Serret, Lluís Puig (Bruselas, Bélgica), Anna Gabriel (Ginebra, Suiza) y Clara Ponsatí (Escocia, Reino Unido) para intentar restringir sus actividades políticas en otros países. Mientras Puigdemont se encuentra en Ginebra, Ponsatí ha viajado a Austria para difundir la situación en Cataluña.



Con todo, el escrito será objeto de un examen en profundidad antes de ser presentado ante el magistrado instructor. La limitación de la validez de los pasaportes, empero, no evitaría por sí misma restringir los movimientos de las seis personas apuntadas. Porque en la Unión Europea se puede circular con DNI y también ocurre lo mismo en los 26 países firmantes del acuerdo de Schengen (Suiza forma parte de ellos). Las autoridades de los países deberían, por tanto, limitar o controlar además de los pasaportes por los carnés de identidad.



La Fiscalía General del Estado dio un viraje de 180 grados la semana pasada. El lunes 12 informó que no solicitaría medidas contra los consejeros que se encuentran fuera del territorio nacional, pero tras conocer que Puigdemont viajaría a Suiza el domingo 18, anunció en un comunicado que tomaría contacto con las autoridades helvéticas para conocer si era posible detenerle con fines de extradición.



Esta mañana, según han confirmado a ARA fuentes judiciales, la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, encargada de "tomar la temperatura" en Suiza sobre la posible detención de Puigdemont, recibió respuesta de las autoridades helvéticas.



"A través de Interpol, las autoridades han respondido a la Oficina de Cooperación Internacional que no ven bases suficientes para poder ejecutar una orden de detención para extradición. Han señalado que la petición tendría carácter político, precisamente la razón para denegar una detención con vistas a extradición", dijo a ARA una fuente judicial.