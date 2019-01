El TC aplaza la decisión sobre el recurso de libertad de Junqueras

El pleno del Tribunal Constitucional dedicó su sesión de ayer a examinar el recurso de amparo de la defensa del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras – en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017–, pero difirió la decisión al próximo pleno.



Fuentes jurídicas señalaron a ARA que la ponencia del magistrado Juan José González Rivas, presidente del TC, dio lugar a un amplio intercambio de ideas centrado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso 'Demirtas', pero la ponencia no llegó a someterse a votación.



Aunque el recurso de amparo inicial, de 5 de enero de 2018, contra la prisión decretada por el instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no hacía referencia a la sentencia del TEDH, que fue dictada en noviembre de 2018, la defensa de Junqueras aportó escritos posteriores para que el TC los tuviera en cuenta a la hora de resolver sobre el recurso. La Sala de Recursos del Supremo desestimó la apelación de Junqueras antes de conocerse la sentencia del TEDH.



El caso Demirtas vs Turquía gira, precisamente, sobre el encarcelamiento preventivo durante algo menos de dos años del diputado kurdo Selahattin Demirtas.



La sentencia de Estrasburgo declaró vulnerado el artículo 3 del Protocolo 1 anexo al Convenio Europeo de Derechos Humanos por "considerarse incompatible con los derechos políticos reconocidos en dicho precepto la decisión de mantener privado de su libertad a un cargo parlamentario durante un prolongado período de tiempo y sin fundamentar por qué no se le somete a medidas cautelares menos gravosas".



El TEDH instó al Gobierno turco a ponerle en libertad ya que apuntaba que mantenerle en prisión perseguía "un objetivo predominante no reconocido, el de asfixiar el pluralismo y limitar el libre juego del debate político". Las autoridades turcas rehusaron dejarle en libertad.



El presidente del TC y ponente en el recurso de amparo de Junqueras volverá a plantear su propuesta en principio ante el próximo pleno, previsto para el martes 29.



El TC tenía previsto examinar también los recursos de amparo de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart contra la prisión preventiva dictada por el magistrado Llarena. Pero estos recursos serán sometidos al pleno después que se resuelva el de Junqueras.



Al diferir el TC el asunto del recurso de Junqueras al próximo pleno, la resolución coincidirá con el traslado de los presos independentistas desde las cárceles catalanas a Madrid, previsiblemente el martes 29, ante el comienzo de las sesiones de juicio oral que podrían arrancar el martes 5 de febrero.