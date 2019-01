La 'Terra baixa' de Lluís Homar se estrenará en el Temporada Alta iberoamericano

Temporada Alta Iberoamérica ha programado 23 propuestas escénicas, en un festival más internacional que nunca, en el que se podrán ver espectáculos de 12 países diferentes en Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Lima (Perú) del 1 al 20 de febrero del 2019.

Lluís Homar estrenará la versión castellana de 'Terra baixa' y contribuirá a difundir la obra de Àngel Guimerà. Será la primera producción del festival que se estrena en Latinoamérica. Guillem Albà ofrecerá el estreno absoluto de 'Calma!' En esta sexta edición se repetirá el Torneo de Dramaturgia Transatlántico entre autores de las dos orillas del Atlántico. Dentro participarán Cristina Clemente con 'Las lentes de mirar cargadores' y Marta Aran con 'Puzzles', y de allí, los escritores argentinos Andrea Marrazzo y Facundo Zylberberg, ganador y segundo clasificado del Primer Torneo de Dramaturgia Argentina hecho en Timbre 4 en diciembre de 2018.

El Institut Ramon Llull ayudará a hacer que estrenen la mallorquina Xesca Salvà con el espectáculo 'Casas' y el aragonés Javier Aranda, con la propuesta de títeres 'Vida'. También actuará en Lima el 'showman' Rodrigo Cuevas con 'El mundo por montera'.

El Temporada Alta Iberoamérica quiere establecer un puente de intercambio entre la escena del país y la iberoamericana: exportar producciones catalanas y servir de punto de encuentro para levantar montajes como, recientemente, la recuperación de 'La omisión de la familia Coleman'. En total se podrán ver 70 funciones de producciones de Cataluña, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Finlandia, Israel, México y Colombia.

Espectáculos sudamericanos

Lo que comenzó siendo una pequeña muestra de teatro catalán en Argentina, gracias a la vinculación del festival catalán con Timbre 4 y el director Claudio Tolcachir, se ha convertido en un festival con programación internacional que se desarrolla en tres pisos diferentes. De Uruguay van propuestas como 'Cheta', de Florencia Caballero, o 'Dados Tirados', de Anthony Fletcher. Perú aporta a la programación 'Prehistoria de la felicidad', danza y teatro físico de la mano de Alonso Núñez, una historia de amor de la Compañía animal, 'Solo cosas geniales' o una propuesta de teatro documental con la firma de Rodrigo Soto, 'Pompeya'. De este mismo género documental y procedentes de México encontramos los ya reconocidos por el público del Temporada Alta Lagartijas tiradas al Sol, con la propuesta de crítica política 'Santiago Amoukalli', que ya vimos en el festival gerundense, y desde Colombia viaja Alfonso Ortiz para adaptar una propuesta original de Dario Fo basada en la tradición oral china. La programación proveniente de Argentina incluye 'Tu veneno en mí', creación colectiva con dirección de Manuel García Migan; 'La intención de las palomas', texto de Fernando Ferrer, y 'Yo tenía un plan', una experiencia emocional de Mónica Acevedo y María García de Oteyza.

De Alemania / Suiza / Finlandia llega un proyecto de teatro performático para todas las edades, 'Mondkind', de Tom Schneider. Francia aporta dos propuestas: 'Los acantilados de V.', realidad virtual para contar una historia sobre la prisión, y 'Hasta el último suspiro', circo contemporáneo bajo la dirección de Maryka Hassi. '10 miniballeti', un espectáculo de danza experimental, y 'Queer', de Francesca Pennino, suponen la representación italiana al proyecto. Y, en la misma línea artística, 'Altrove', con coreografía de Alessandro Schiattarella, aterriza de Suiza con un montaje de teatro físico que explora las posibilidades de las discapacidades. Por su parte, 'It's always here' es el título que llega a Latinoamérica de más lejos. El israelí Adi Boutrous escenifica en el terreno de la danza y el movimiento cómo el encuentro entre dos cuerpos refleja a la perfección las relaciones humanas y sus conflictos.