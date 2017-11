'The Times': "Rajoy tiene que entender que no se ganará el corazón de los catalanes enviando a políticos a la cárcel"

El principal diario conservador del Reino Unido, The Times, ha publicado un editorial contundente contra Mariano Rajoy y su estrategia con Cataluña. Bajo el título 'Los presos de Rajoy', el diario asegura que el gobierno español debería trabajar por la unidad de España "sin recurrir a las detenciones". "Desde la brutalidad policial el día del referéndum hasta el encarcelamiento de políticos, el enfoque de Rajoy es mantener vivo el voto independentista", apunta el editorial. "Rajoy tiene que entender que no se ganará el corazón y la cabeza de los catalanes enviando a políticos a la cárcel. Debería dejar este estilo de gobierno a Vladimir Putin", sentencia.

"El gobierno español debe ganar argumentos importantes para combatir la crisis en Cataluña pero se ha disparado en el pie", comienza el texto. Según 'The Times', en las próximas semanas el ejecutivo de Rajoy debería convencer a los independentistas de que su proyecto solo tiene legitimidad si se respeta la Constitución y de que el "proceso democrático del país es lo suficientemente sólido como para dirimirlo de forma pacífica con las autonomías descontentas".

El diario, sin embargo, avisa a Rajoy de que no lo podrá conseguir si se convierte a los dirigentes independentistas en "presos políticos". "Al no reconocer que se trata de un problema político, Madrid está haciendo más profunda la confrontación", asegura 'The Times'. Así, afirma que el traslado de las sedes sociales de más de 2.000 empresas catalanas no solo afecta a la economía catalana sino que la española también "comienza a sufrir".

'The Times' apunta también que las próximas semanas serán "sensibles", con fechas como la huelga de hoy o las elecciones del 21 de diciembre, en las que el diario pide que Rajoy explique las virtudes de la unidad de España, "más que repicar el tambor del orden constitucional". Así, reclama a los independentistas que estén también dispuestos a encontrar una salida acordada, aunque no conlleve la independencia. Según el diario, hay una "gran necesidad", no solo para encontrar un acuerdo negociado después del 21-D sino también para que termine el "vergonzoso" silencio de la UE al respecto.