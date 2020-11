TikTok, el éxito de las recetas en 60 segundos

Ser foodie ahora ya no quiere decir lo mismo que hace cinco años. Si bien el placer por la gastronomía sigue siendo su objetivo principal, los más jóvenes se han adaptado a los nuevos tiempos y pasean su pasión más allá de Instagram, que hasta ahora era la red reina de la gastronomía. Ahora, en cambio, el omnipresente TikTok se ha llevado parte de los influencers gastronómicos y ahí han adoptado un lenguaje de nueva generación para transmitir la pasión por la buena comida. De este modo, aquí ya no basta con una foto bonita –y retocada– de una suculenta sartén o de un té matcha, sino que el lenguaje de TikTok es más rápido y descarado. Llega de la mano de unos jóvenes que crecieron con la aplicación de vídeos musicales Musical.ly hasta que se convirtió en TikTok después de ser comprada por la china ByteDance.

Un estilo travieso

Con solo dos años de vida, esta red social va más allá y se impone con sus propias normas, esencialmente los clips de vídeo acompañados de música y filtros llamativos y efectos especiales, además de la creación de composiciones, memes y bromas, todo envuelto con un tono disruptivo, osado y travieso. El gran denominador común entre los foodies de nueva generación son las recetas en solo sesenta segundos, en las que los protagonistas crean recetas rápidas que consiguen introducir a miles de espectadores en los secretos de la cocina. De hecho, la etiqueta de recipe suma 94,2 millones de visualizaciones. Aun así, el objetivo de gran parte de los usuarios de la red no es el preciosismo ni el exhibicionismo de recetas saludables, sino más bien desafiar al espectador con imágenes como, por ejemplo, una chica mordiendo directamente una enorme costilla cruda de ternera como si fuera un bocadillo, o una gigantesca ración de nachos donde el plato es la mesa de un comedor. Estos vídeos virales tienen millones de seguidores, y son el nuevo idioma que habla toda una generación de gastrónomos dispuestos a jugar fuerte. Os explicamos quiénes son sus gurús.



@Newt

De nombre Newton Nguyen, tiene 6,5 millones de seguidores en esta red, y enseña desde una perspectiva llena de humor a cocinar productos tan delicados como la carne de wagyu. Incluso se atreve con creaciones como el churro cheescake, pero también propone recetas tradicionales como el tiramisú o el estofado de ternera. Este joven tiktoker ha incluso inspirado artículos en la prensa norteamericana sobre su papel en el liderazgo de toda una generación de cocineros emergentes. El influencer ha explicado públicamente que lo aprendió todo en tutoriales de YouTube, y que se hizo muy conocido con una receta de bocadillo de pollo picante. Sus vídeos son fáciles de seguir, e incluyen recetas especialmente interesantes para un imaginario juvenil.

@thatdudecancook

Con 3,6 millones de seguidores, el alocado chef profesional Sonny Hurrell saca todo el partido a los efectos especiales de TikTok. En tono de comedia, sus montajes incluyen diferentes tomas, la exageración de los gestos y la cocina rápida como señas de identidad. Aun así, sus recetas son tan dulces como saladas, e incluyen platos exóticos como el ramen, o repostería, como los brioches, a pesar de que también sugieren preparaciones tan sencillas como alitas de pollo, tortilla francesa o pechuga. Su filosofía en TikTok es "la cocina hecha fácil", que pone en práctica connectando con miles de jóvenes.



@theres.food.at.hombre

Con más de tres millones y medio de seguidores, esta joven cocinera propone vídeos muy prácticos con recetas de todo tipo, desde sencillos pasteles de manzana hasta guisos de curry asiáticos. Su protagonista, August, propone unos clips muy didácticos intercalados con vídeos que conservan el espíritu Musical.ly. "Me considero una cocinera autodidacta", asegura la protagonista, que explica que ya de pequeña ayudaba a su abuela en la cocina y "con el paso del tiempo" se ha convertido en una "cocinera experta". Además, celebra que el hecho de haber crecido en Nueva York la ha expuesto a muchos alimentos culturalmente diferentes que la han ayudado a "cultivar" su amor por la gastronomía, que es muy variada.



@cookingwithshereen

Con 2,8 millones de seguidores, la cocinera Shereen Pavlides ejecuta sus acciones casi siempre mirando a la cámara, aunque tenga un cuchillo enorme entre las manos y esté cortando un bistec. Los ingredientes los lanza a la cazuela como si fueran pelotas de baloncesto y los huevos los estalla directamente con las manos sin ni siquiera mirarlos. Esta actitud de carácter más militar que gastronómico le ha valido una gran admiración por parte de la comunidad tiktoker, con miles de visionados en cada receta y un reconocimiento por parte de los medios de comunicación a través de numerosas colaboraciones con revistas. Su lema es ¡Porque tú puedes!.



@jeremyscheck

Con 1,7 millones de seguidores y 22 años, Jeremy Scheck tiene como lema Humor seco, no comer seco, y desde su cuenta propone soluciones rápidas para cocinar entre semana. El cocinero y estudiante de italiano y español en la Universidad de Cornell de Ithaca (Nueva York) acompaña las imágenes animadas con música y su voz en off, y explica que cuenta con años de experiencia como "cocinero casero", además de trabajar en una panadería local y dar clases de cocina a la empresa de utensilios de cocina Williams Sonoma. En su caso, abrió la cuenta de TikTok durante el mes de marzo, cuando estaba confinado en casa, y su audiencia creció hasta el millón y medio en seis meses. Ese salto y las recetas de tacos, ensalada de pollo, tablas de embutidos y quesos, platos de pasta y caldo le han valido apariciones en People Magazine, Fox News, BBC Radio, BuzzFeed, Tasty y USA Today.



@Chelsweets

Con un millón y medio de seguidores en todo el mundo, la joven pastelera Chelsey propone estéticas elaboraciones dulces, como pasteles, macarons, cupcackes, galletas, rollos de canela típicos de los Estados Unidos, brownies y todo tipo de dulces. Según explica, a diferencia de muchos profesionales, ella no creció en la cocina con su madre o su abuela: "No tengo un tesoro de recetas familiares y no tenía absolutamente ninguna experiencia antes de encontrar mi pasión con 22 años", dice. Todo empezó cuando se animó a hacer un pastel de cumpleaños para ella misma. Esta pasión ha ido avanzando a través de "prueba-error", dice, y ha dado lugar a una cuenta de TikTok muy pedagógica y llena de azúcar. "Me encanta simplificar las recetas para hacerlas más accesibles", destaca.



@Eitan

Con 1,3 millones de seguidores, el enérgico Eitan Bernath propone recetas hechas de manera alocada, tanto en cuanto al tono de voz como en la manera de tratar los ingredientes, a veces lanzándolos por los aires o cortando con cuchillo sin mirar dónde tiene los dedos. De hecho, Eitan se ha hecho viral en varias ocasiones por lanzar la comida al aire: "Me gusta divertirme en la cocina", explica. Esta escenificada manera de cocinar cualquier preparación ante la cámara le ha reportado miles de me gustas y comentarios. Su gran especialidad es la pasta: "Soy un chef de dieciocho años creador de contenidos, emprendedor, animador, feminista y entusiasta de la comida", describe.



@Cookingbomb

Con un millón de seguidores, la china Vivian Aronson utiliza numerosos efectos especiales para sus vídeos, también poniendo en juego los cuchillos, así como letras típicas de los dibujos para ilustrar sus recetas. A parte, une la pasión de la cocina con su trabajo como madre de cuatro niños, también protagonistas de sus vídeos y para los cuales prepara todo tipo de delicias y fiambreras para la escuela. Su tono es más bien cómico y es conocida en la red por presentarse siempre repitiendo " hello hello". Se describe como gurú de la comida china, además de ser una amante incondicional del yoga.