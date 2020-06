Trapero, cabeza de turco

Después de una exposición que entre el martes y miércoles llegó a nueve horas en total, la letrada Olga Tubau intentó aguantar la emoción sin quebrarse, pero ya no pudo, en los últimos minutos, contenerse al pronunciar la frase que llevaba preparada y que encapsula su visión del caso. Aquella del ministro de Gracia y Justicia y presidente del Congreso de los Diputados Manuel Alonso Martínez (1827-1891): “Un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia del Estado”.

Quizá esa emoción la provocó la idea de que nuevamente estaba viviendo el juicio de su vida. Sí, nuevamente. Porque hace 23 años, en 1997, la joven abogada Olga Tubau, con el cabello negro azabache, entraba a la sala de plenos del Tribunal Supremo -la misma donde se ha celebraría el juicio del procés y a la que ella regresó en marzo de 2019 para acompañar al testigo Josep Lluís Trapero- en representación de la acusación particular de Segundo Marey en un célebre delito de Estado.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se habían estrenado en 1983, un año después de llegar el PSOE al Gobierno, con el secuestro a Segundo Marey, un comerciante afincado en Hendaya, al que le confundieron con el presunto dirigente de ETA Mikel Lujua.

En un lapsus, Felipe González dijo en 2010: “A Segundo Marey lo salva la orden de Pepe Barrionuevo para que lo suelten cuando se entera de que está detenido”. ¡Es que Marey había sido secuestrado!

Y ahora, este 17 de junio, veintitrés años más tarde, tocaba a su fin el caso de Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana, el “otro caso de su vida”.

La frase de Alonso Martínez sería de hecho su última palabra, ya que ni Trapero ni Laplana, según había recomendado Tubau, harían uso del turno de última palabra.

Tubau dedicó parte de su segunda jornada a describir cómo Trapero es “víctima de la impotencia del Estado”, a saber, el fracaso del dispositivo de las tres cuerpos Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional a la hora de cumplir el mandato judicial del 27 de septiembre de 2017 de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En la descripción de ese fracaso, la letrada describió cómo maniobró el coordinador de la operación, el coronel de la guardia civil, Diego Pérez de los Cobos, el día 1 de octubre para criminalizar a Trapero.

En el juicio oral, el propio coronel declaró que si él hubiese tenido mando en plaza en Cataluña en aquellos días de septiembre de 2017 hubiera apartado a Trapero del mando de los Mossos. Siendo el coordinador del operativo, Pérez de los Cobos, pudo, como mínimo, advertir a la magistrada Mercedes Armas de que el mayor era un obstáculo para cumplir el mandato judicial de impedir el referéndum y de que, por tanto, era necesario separarle de sus funciones.

Pérez de los Cobos acusó a Trapero de romper el dispositivo pero siguió manteniendo el 1 de octubre su relación con su número dos, el comisario de coordinación territorial Ferrán López, como si nada hubiese ocurrido.

Entre Pérez de los Cobos y el teniente coronel Daniel Baena y probablemente por encima de ambos el general de la guardia civil Ángel Gozalo, consiguieron trazar el camino para que Trapero “expiara las faltas que no son suyas” o al menos, que no fueron exclusivamente suyas.

Las maniobras de Pérez de los Cobos, entre las cuales su propia declaración testifical resultó de gran interés para la defensa, quedaron en evidencia durante la prueba del juicio oral. Y fueron resumidas con precisión por Tubau.

Todo el dispositivo era un “sueño”, como dijeron también las defensas de Pere Soler y César Puig, Cristóbal Martell y Fermín Morales.

Ya la Sala de Recursos del juicio del procés apuntó los riesgos de la situación el 1 de octubre de 2017 con palabras muy duras el 17 de abril de 2018 en respuesta a un recurso de la defensa de Jordi Sànchez y a la luz de la primera respuesta negativa del Tribunal de Schleswig-Holstein a la euroorden del magistrado Pablo Llarena.

“Para impedir la conducta de dos millones de votantes a los que se ha convencido torticeramente de su derecho legítimo a votar se precisarían un número muy superior de policías; seis mil en modo alguno podían evitar que la decisión del gobierno no fuera doblegada con respecto a ese episodio concreto. Lo que sucede es que hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre….”

El ajuste de cuentas con Trapero, por lo demás, era evidente porque Pérez de los Cobos y Baena en ningún caso quisieron llevar al banquillo a la “cúpula”.

¿Cómo es posible que solamente Trapero fuera el responsable del diseño y férreo control del cumplimiento del plan de actuaciones que, según la Fiscalía, era un instrumento de connivencia pactado con el Govern?

Las pruebas que la instrucción del procés en el Tribunal Supremo no practicó por dejar deliberadamente a Trapero en la Audiencia Nacional se han podido llevar adelante en el juicio oral que ha quedado visto para sentencia.

Si la rebelión ya quedó descartada pocas semanas después de comenzado el juicio oral en el Supremo, la sedición ha quedado prácticamente abandonada por la Fiscalía antes de empezar el juicio, el pasado 20 de enero.

Es muy posible que el tribunal se incline por una sentencia condenatoria por desobediencia. Pero no está garantizada que esa sentencia sea dictada por unanimidad.