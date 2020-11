Bruselas firmará el martes la compra anticipada de 405 millones de dosis de la vacuna de CureVac

Bruselas firmará martes el quinto contrato para garantizar que la Unión Europea no se queda sin dosis de la vacuna del coronavirus. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que rubricará martes la compra anticipada de hasta 405 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica alemana CureVac. Se suma así a los cuatro contratos que ya ha firmado con Pfizer-BionTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca y Sanofi. En total son 1.805 millones de dosis las que Bruselas tiene apalabradas con varias farmacéuticas para no quedar fuera de la carrear global por adquirir la vacuna.

