Urkullu: una mediación en toda regla entre Rajoy y Puigdemont

El 27 de febrero de 2019, durante su declaración en el juicio oral del procés en el Tribunal Supremo, Mariano Rajoy, molesto, intentó una y otra vez marear la perdiz con “la mediación de la nada” y las diferentes personas que le habían llamado. Quería eludir las preguntas sobre Urkullu.

El abogado Jordi Pina, levantó el dedo índice de su mano derecha, y dijo:

-Señor Rajoy, si lo mío es más sencillo. Yo le he preguntado por un nombre. Un señor que se llama Urkullu. Que es lehendakari. El señor Urkullu intentó intermediar. Solo le pregunto esto.

-Le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar. Intermediar, no. Hablar. Dar. Interesarse, pero…

-Señor Rajoy…

En ese momento, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, interrumpió.

-Señor Rajoy…

-También el señor Urkullu -dijo Rajoy.

Como por sacacorchos, ya sin remedio, Rajoy lo había admitido. Pina prosiguió con una última pregunta

-¿Atendió usted al señor Urkullu?

-Yo atiendo a todo el mundo y, por tanto, lo escuché y le dije que yo no estaba dispuesto a negociar.

Pina ya había logrado la respuesta y le dijo:

-Pues muchas gracias.

Los mensajes que ARA publica en exclusiva y que forman parte del archivo cerrado de Urkullu -porque involucran a otras personas- revelan hasta qué punto Rajoy no dijo la verdad e intento escapar a las preguntas sobre la intermediación de Urkullu.

En las comunicaciones del 25, 26 y 27 de octubre - desde la reunión con los empresarios guiados a la Lehendakaritza por el abogado Emili Cuatrecasas, hasta los mensajes con Carles Puigdemont, Pedro Sánchez y Rajoy- el lehendakari Urkullu intenta que el 27 de octubre de 2017, con la espada de Damocles del 155, se repita la escena del 10 de octubre.

En aquella ocasión Puigdemont había enviado el texto de su discurso a Urkullu para que a su vez se lo hiciera llegar a Rajoy, una manera de “medir la temperatura”.

Pero el entonces president cambió el discurso y declaró la independencia, cosa que no contemplaba en la versión enviada a La Moncloa, aunque acto seguido suspendió la DUI.

Ahora se trataba de dar con la salida de forma nítida: la convocatoria de elecciones autonómica. Urkullu estaba convencido de que Rajoy no aplicaría el 155 si Puigdemont procedía a convocarlas.

Rajoy, por su parte, volvió a faltar a la verdad cuando en sus memorias escribió que el 155 se aplicaría incluso con una convocatoria de elecciones autonómicas.

Este es el relato de la mediación:

El lehendakari Urkullu envía este mensaje a Emilio Cuatrecasas avanzada la tarde del 25 de octubre de 2017 después de la reunión celebrada desde el mediodía en la sede de la Lehendakaritza. En el mensaje le está reenviando el que a su vez le ha dirigido a Carles Puigdemont.

Urkullu a Cuatrecasas

25/10/2017 - Tarde

“Estimat Emili! Con mi reconocimiento y agradecimiento, en el deseo de que hayáis tenido un buen viaje, te hago llegar para tu conocimiento y el vuestro el mensaje que acabo de enviar al President:

“Estimat President! Tras nuestra conversación de esta tarde, miércoles, he estado pensando y he preferido llamar a Pedro Sánchez para cotejar si Miquel Iceta había hablado con él y lo que, en su caso, le hubiera planteado. Justo al llamar yo, Pedro Sánchez había hablado con Miquel Iceta quien, a su vez, sí había hablado con la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría. He reproducido a Pedro Sánchez la conversación que entre tú y yo hemos mantenido. Él, Pedro, también intentará hablar con el Presidente Rajoy. Hay una cuestión que, ya de inicio, me y nos condiciona y que es el saber que no comparecerás ante la Comisión del Senado. Me y nos condiciona porque pensábamos que sí y, en tal caso, tenemos la impresión de que acudiría el propio Presidente Rajoy y en buena disposición.

En cualquier caso, siendo que cualitativamente el PSOE es muy importante para la cobertura en la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español, el PSOE se ve en situación comprometida al saber que está convocado el Pleno del Parlament con Propuestas de Resolución a votar entre las que está la de la Declaración de Independencia en la sesión del próximo viernes.

En esta situación y ante la catástrofe que supondría llegar hasta el final por parte de unos y otros con consecuencias en el retroceso del autogobierno, graves afecciones económicas y sociales, crisis de fractura social y riesgo de enfrentamiento, y extensión de esta situación a otros ámbitos y consecuencias para el encaje de aspiraciones legítimas también en el seno de la Unión Europea te planteo:

- la oportunidad de trasladar al Presidente del Gobierno español la asunción por ambas partes de la siguiente coincidencia tácita (referencia a las Declaraciones Concordantes que ambos Presidentes conocéis):

1- No Declaración de Independencia; (en su defecto, dejarla en suspenso)

2- No aplicación del artículo 155; (en su defecto dejarlo en suspenso)

3- Sí Elecciones en Catalunya convocadas por el President;

4- Sí vuelta a la normalidad institucional y legal por ambas partes.

En relación a estos compromisos, y tras la disolución del Parlament, planteo la constitución de una Mesa de Diálogo entre ambos Gobiernos, o bien una acción facilitadora por quien se estime, que permita gestionar estos compromisos y las solicitudes planteadas por unos y por otros (liberaciones, retirada de miembros extra de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,... etc.,) desde una interlocución normalizada entre ambos Gobiernos y posteriormente el diálogo entre el nuevo Govern constituido y el Gobierno español para el análisis de la reformulación del modelo de Estado (para lo cual estamos dispuestos a acompañar) y del mejor encaje posible de Cataluña en el Estado español.

Espero tu consideración y, en su caso, autorización para seguir intentando una vía de solución con los protagonistas concernidos en base a esta propuesta, quedando siempre a tu disposición. Un abrazo!

Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari.”

Después de este correo tienen lugar la siguientes comunicaciones entre Urkullu y Puigdemont:

Puigdemont:

“Gracias lehendakari. entiendo que si hay elecciones (que sólo puedo convocar hasta el viernes por la mañana) habría suspensión del 155. Sin DI en el Parlament. Puedo exponerlo así a Junqueras?”

Urkullu:

“Creo que sí. Te lo confirmaré.”

Puigdemont:

“Entendido”

Urkullu:

"Creo que hay que hacer todo lo posible. A disposición."

Urkullu a Rajoy

25/10/2017 - Tarde

"Te supongo totalmente implicado en las conversaciones (me consta por el presidente de EAJ-PNV [Andoni Ortúzar] y que ello haga que no me respondas. No importa.

Con absoluta lealtad te hago llegar, tras una tarde de conversaciones con el President Puigdemont y de unas posiciones y condiciones difícilmente comprensibles, el mensaje que he enviado a Pedro Sánchez tras también una conversación con él posterior y consecuencia de la mantenida con Puigdemont.

Verás que en el mensaje y planteamientos (cotejados también con el Presidente de EAJ-PNV [Andoni Ortúzar]) continúo un hilo que es la conversación-propuesta a Puigdemont y sus respuestas (de Puigdemont) y las mías:"

Urkullu a Sánchez

25/10/2017 - Tarde

“Estimado Pedro! Con absoluta lealtad y tras nuestra conversación, este es el mensaje que he enviado al President:" [y copia el mensaje que hemos visto a Cuatrecasas]

Sánchez responde:

“Bien. Continuamos”

Puigdemont a Urkullu

26/10/2017 - Tarde

“Lehendakari, es cierto eso que corre en los medios que Moncloa mantiene el 155?”

Respuesta de Urkullu:

“President! Estoy en el Pleno del Parlamento y no estoy siguiendo los medios. Creo que podemos valorar que el Presidente ciertamente no saldrá públicamente pero estará muy atento a tu intervención y sabe que, además de que él mismo ya dijo públicamente que valorará la convocatoria electoral (hay que entender e interpretar positivamente cuando, además, estoy convencido de que él no querría aplicarlo), también el PSOE, que cualitativamente es importante, muestra antes de hoy su objeción a la aplicación del 156 si convocas elecciones. Es necesario también ponerse en “la posición del otro” y que los pasos han de ser graduales comenzando por la comparecencia de la Vicepresidente esta tarde en la Comisión Mixta del Senado y que somos muchos quienes estamos presionando y trabajando para que la graduacion sea positiva para la no aplicación del 155. Por eso era la mención a la vuelta a la legalidad que yo te proponía con una referencia a la legalidad aun cuando fuera en el Decreto (mensaje que ya le he hecho llegar al Presidente Rajoy). Vamos a confiar.”

Urkullu a Sánchez

26/10/2017 - 16:34

“Estimado Pedro! Cuando recibía tu escrito estaba hablando también con el Sindic. Lo que el PSOE propone en la enmienda es lo que en último extremo, al final, le he planteado esta mañana al Presidente Rajoy. Lo que, para mí e insisto que para mí, no tiene lógica es que si el President Puigdemont procede a la Disolución del Parlament y a la Convocatoria de elecciones haya de aprobarse tan siquiera la aplicación del artículo 155. En último extremo, habría de quedar claro que, en orden a la enmienda del PSOE, sí se aprobará la aplicación del 155 inmediatamente se dejaría en suspenso y sin que ello suene a amenaza ni humillación sino como un trámite parlamentario. Intentaré seguir con todo lo que en mi mano esté.”

Urkullu a Puigdemont

26/10/2017 - 16:37

"President! Por lo que me dicen los jurídicos, es constitucional la aprobación y la posibilidad de suspensión posterior."

Puigdemont a Urkullu

26/10/2017 - 21:53

“Disculpa lehendakari! me olvidé este terminal en el despacho y sólo tuve tiempo de llevar mi tf personal. He estado en contacto con Iceta y me he visto con él al acabar el pleno. Está desolado. Yo hoy lo he pasado muy, muy mal. Nadie de Moncloa ha leído la gravedad de mi decisión y han dinamitado todas las opciones con las declaraciones públicas. Te agradezco de por vida tu esfuerzo y ayuda.”

Urkullu a Puigdemont

26/10/2017 - 21:53

“Ni te cuento lo desolado que estoy yo que habiendo hecho, desde Euskadi, lo posible a petición de todos vosotros ahora ya tengo que empezar a soportar los carteles de “Urkullu cierra las puertas a la independencia” en mi pueblo. Aun así, seguiré a disposición porque creo firmemente en lo que he hecho y y en lo que he transmitido, incluso cuando me has planteado que Junqueras te pedía “indicios” de la no aplicación del 155. Y de eso se trataba. Y aunque Pedro Sánchez, que apoyo al Gobierno español en la activación del 155, se apropie de la estrategia de aprobar el 155 pero no aplicarlo y lo traduzca en enmienda, creo sinceramente que esa sería la vía para el Gobierno español. Seguiré a disposición.”

Puigdemont a Urkullu

26/10/2017 - 21:54

“Siento esos problemas, lamentable! Hoy me he explicado a corazón abierto en el grupo parlamentario y ya me he escuchado reproches de traición. No sé en qué condiciones, pero yo también sigo a tu disposición.”