Salut dice que solo se plantearán cerrar las escuelas si se sobrepasa la capacidad asistencial

La consellera de Salud, Alba Vergés, defiende que las medidas contundentes que se anunciaron ayer, con el cierre de bares y restaurantes y restricciones al comercio , son necesarias porque la velocidad de crecimiento de la epidemia no permite una escalada gradual de medidas y con acciones más drásticas se puede intentar que sean más cortas. Lo que el Govern no se plantea, de momento, es el cierre de las escuelas, que fue una de las primeras acciones en la primera oleada y que ahora, en cambio, se tiene claro que sería "una de las últimas". Vergés ha apuntado en una entrevista a Catalunya Ràdio que el cierre de centro escolares solo se plantearía si la capacidad asistencial se sobrepasara y la epidemia fuera a "mucha velocidad". "Seria de los últimos puntos en tocar", ha añadido.

De hecho, la consellera ha defendido que, viendo los datos de contagios, las escuelas y los institutos están funcionando como una "herramienta de salud" y que, en cambio, les es más complicado llegar a la población que ya queda fuera de la edad escolar. Si ahora se fijan horarios en los parques infantiles es, según Salut, para evitar que sean espacios de socialización nocturnos. Vergés ha defendido que haya menos oferta de vida social y ha admitido que es una situación complicada para los jóvenes.

Según la consellera lo que se hace con las nuevas medidas, que ha reconocido que "no serán perfectas", es buscar el equilibrio entre la vitalidad del país y no dejar que la epidemia "destroce toda la actividad". "Sabíamos que tendríamos un otoño complicado y es evidente que es así y quizás lo vemos de manera más rápida de lo que pensábamos", ha radiografiado. Vergés no ha descartado el estado de alarma, pero ha dicho que es la última opción y que no se han planteado el toque de queda como el que se aplica en Francia, que les suena "duro" y esperan no tener que llegar a eso.

De hecho, las medidas también las ha defendido el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a RAC1. Argimon ha indicado que el ritmo de crecimiento actual es similar al del inicio del mes de marzo: "En aquel momento veíamos cómo el virus crecía, pero había una cierta negación de que esto no nos podía estar pasando y las medidas se tomaron de manera correcta, pero seguramente un poco tarde porque no pensábamos que esto nos podía pasar. Ahora sabemos que si dejamos las cosas como están la epidemia crecerá, y por eso hacen falta medidas contundentes. Pienso que no nos pasamos de frenazo. El virus está avanzando en Europa de manera muy rápida y todos los países están tomando medidas que no difieren de las nuestras".

Preguntado por si las medidas van encaradas a la Navidad, el secretario de Salud Pública ha dicho: "Yo personalmente no he pensado en esta perspectiva, pero sí pienso en la perspectiva económica. Economía es salud. La peor de las enfermedades que tenemos en nuestras sociedades es la pobreza. Pero pienso en la gente que ahora se puede quedar sin trabajo, en las empresas familiares, no en las empresas del Íbex-35, que a pesar de que nos volvamos a confinar seguirán ganando dinero".

La consellera ha dicho que el escenario actual no es como el de la primera oleada pero no ha cerrado la puerta a la posibilidad de recuperar el sistema de franjas horarias, a pesar de que ha asegurado que ahora no se plantea ningún cierre perimetral.

Sobre el llamamiento que hizo el conseller de Interior, Miquel Sàmper, a denunciar a los vecinos que no cumplan las medidas anticovid, Vergés ha asegurado que no es partidaria de los policías de balcón, sino de apelar a la autoresponsabilidad y a la capacidad de la gente de expresar con educación si cree que los otros no lo están haciendo bien. Argimon ha dicho que tendrán que estudiar si también cierran los bares de carretera.

061, de pago

Vergés también ha explicado que todavía no tienen una propuesta del Barça para ver cómo se hará la votación de la moción de censura. "Cuando tengamos una propuesta la valoraremos", ha dicho. Y ha negado que pueda haber público en los próximos partidos. También ha asegurado que el Govern está en conversaciones con las operadoras para conseguir que la línea 061 vuelva a ser gratuita, como pasó durante la primera oleada.

Vergés ha agradecido la desconvocatòria de huelga en la atención primaria y ha apuntado que hoy el 25% de la tarea de estos sanitarios es solo para atender covid y que esto significa dejar de hacer otras cosas o "sobretrabajar". "La mejor manera de ayudar es disminuir los contagios", ha defendido.

Argimon, por su parte, ha explicado que es "necesario" un refuerzo en la atención asistencial: "Hemos reforzado la atención primaria, desde el punto de vista de las unidades móviles que tenemos en las regiones sanitarias y que dan servicio a los cribajes y rastreos en los centros educativos, y también con el cribaje poblacional. Pero claramente es necesario un refuerzo: enfermería y medicina no son profesiones que tengan tasa de paro. Nosotros no tenemos bolsa de enfermería y medicina, y prácticamente no tenemos auxiliares de clínica".

El riesgo de rebrote, al alza

El riesgo de rebrote por covid-19 en Catalunya continúa subiendo y ya llega a los 378,41, con un crecimiento de 16,25 puntos en 24 horas. Así lo ha comunicado Salut, que ha registrado hoy 2.079 casos nuevos de coronavirus confirmados con PCR. Esto hace que la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia llegue a los 164.739 casos. También se ha informado de 26 nuevas defunciones en Catalunya, con un total de 13.562. Además, continúa aumentando la cifra de personas hospitalizadas: hay 38 nuevos ingresos que suman 1.062 personas hopitalitzades, de las cuales 188 están en la UCI, una menos que ayer. El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha apuntado en una entrevista a RAC1 que estos datos entran "dentro de la normalidad" de lo que estamos viviendo estos días.