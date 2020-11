El doctor Baselga dice que, si funciona, la vacuna de AstraZeneca costará 2 euros

El doctor Josep Baselga, jefe de investigación y desarrollo de la multinacional AstraZeneca (una de las empresas que están desarrollando la vacuna contra el covid-19), ha indicado a RAC1 que ellos han "empezado a producir millones y millones de dosis de vacunas antes de saber si funciona". "La tragedia sería tener una vacuna y tener que esperar tres meses para producirla", ha comentado, y ha añadido: "Nosotros, AstraZeneca, a principios de año tendremos 3.000 millones de dosis de la vacuna. Decidimos que la venderemos a precio de coste, dos euros la dosis, y nos hemos comprometido a que estará disponible para todo el mundo", ha avanzado.

Baselga ha dicho que, como la de AstraZeneca, otras vacunas ya están en la fase final. "Es muy probable que de aquí a finales de año existan los resultados de una, dos o tres vacunas contra el covid-19", ha comentado. Sobre su estudio, el médico ha dicho que ellos han "tratado a miles de enfermos, más de 30.000" y que ahora están "haciendo seguimiento para ver quién desarrolla la enfermedad". "Hay que comparar las personas vacunadas y las que no para demostrar que las que están vacunadas no tienen infección. Esto puede pasar mañana por la mañana, no lo sabemos, porque desconocemos el ritmo", ha apuntado, y ha dicho que en todo el mundo se están desarrollando 175 vacunas, de las cuales 10 ya están en la fase final. "Todas las vacunas están diseñadas para demostrar un 70% de reducción de la enfermedad. A finales de noviembre o a finales de año tendremos la vacuna o las vacunas", ha afirmado.

El doctor Baselga ha dicho que, en cuanto a la vacuna de AstraZeneca, harán falta dos dosis. Una vez puesta la primera, la segunda se tendrá que poner al cabo de 28 días, si bien ha recordado que el efecto empezará después de la primera vacuna. Aún así, ha dicho que otras vacunas que se están desarrollando, como la de Johnson & Johnson, no serán así, puesto que hay vacunas de las cuales solo será necesaria una dosis.

651x366 El doctor Josep Baselga, en una imagen de archivo / ACN El doctor Josep Baselga, en una imagen de archivo / ACN

El doctor Josep Baselga ha dicho que la vacuna no será la única solución para luchar contra el covid-19. "La vacuna ayudará muchísimo pero no es la única solución. Otra solución importantísima son los anticuerpos monoclonales. Calculo que los tendremos a finales del primer trimestre del año que viene. Hay 16 que se están desarrollando y tenemos uno buenísimo", ha indicado. "La mortalidad de la enfermedad ha bajado de manera importante. Una persona que entra en urgencias con falta de oxígeno tiene unas posibilidades de salir viva del hospital de un 90%", ha explicado. Además, también ha hablado de la inmunidad de las personas que ya han pasado la enfermedad: "Queda clarísimo que las personas que han pasado la enfermedad tienen un estado de inmunidad duradera. No sabemos si de un año o dos, pero no son 6 meses".

"En verano podremos tener una vida relativamente normal"

"No volveremos nunca a la normalidad que teníamos hasta ahora. Tendremos que ir con precauciones de distancia de seguridad. La mascarilla formará parte de nuestras vidas relativamente. Tendremos que ir con cuidado con las aglomeraciones porque vendrán más virus", ha dicho el doctor Baselga, que ha añadido que "pasaremos un invierno horroroso". "Vienen unos meses durísimos. Pero a comienzos del año la situación empezará a cambiar y podremos salir adelante. En verano podremos tener una vida relativamente normal", ha indicado, y ha asegurado que habrá que hacerse tests diagnósticos con más asiduidad.

Sobre la primera oleada, Baselga ha dicho que el cierre se hizo bien, pero que en Nueva York, a diferencia de lo que se hizo en España, por ejemplo, la apertura de la ciudad "se hizo de una manera progresiva" y que ahora hay "seis, siete u ocho casos al día; es poquísimo". Respecto a Catalunya, ha dicho que "no es viable" cerrarlo todo. "Hay que controlar las situaciones, cerrar barrios, por ejemplo, pero esto es muy largo", ha apuntado.