Heiner Flassbeck: "Si no somos inteligentes en esta crisis, lo destruiremos todo"

“Hay que dejarse de eurobonos o coronabonos. Alemania va a oponerse. Eso es inasumible. Lo que se necesita es que el Banco Central Europeo haga su trabajo ya, que financie a los países para evitar el caos y el riesgo de destrucción de la Eurozona”, señala Heiner Flassbeck en una conversación con ARA el pasado jueves, el día de la consulta telemática ente los jefes de gobierno de la Unión Europea sobre las medidas a adoptar frente a la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus.

Flassbeck (1950, Birkenfeld, Renania) es un economista que fue secretario de Estado en el ministerio de Finanzas alemán en 1998 y consejero del entonces ministro de Finanzas Oskar Lafontaine; más tarde actuó en Ginebra, durante varios años, como economista jefe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Desde el despacho de consultoría económica, en el estado del Sarre, entre Luxemburgo y la frontera con Francia, mantuvo el siguiente diálogo con ARA.

En Alemania los primeros reflejos ante esta crisis evocan la reacción ante Grecia en 2010. ¿Es así?

Pues sí, es verdad. Europa debió actuar conjuntamente en el tema sanitario. Y falló. Alemania cerró unilateralmente sus fronteras con Francia el 16 de marzo. Y no había razón para hacer eso. Fue un acto nacionalista alemán. Pero eso fue solo un símbolo. Angela Merkel no ha hablado de Europa. Y tenemos que actuar en días, no en semanas. Para mi lo más urgente es que cada país pueda usar el Banco Central Europeo (BCE) para refinanciar su acción. Y sin ningún impedimento. Y esto no es fácil.

Por la ortodoxia neoliberal alemana.

En Alemania ya se oyen voces contra esa financiación urgente. Otmar Issing, el ex economista jefe del BCE, por ejemplo. Ha escrito que los demás no pueden hacer lo que nosotros hacemos, tienen que ir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y eso es estúpido y un gran peligro para Europa. Porque si todos los países no tienen los mismos medios para luchar contra la crisis económica todo se volverá todavía más difícil.

¿Qué estimación hace sobre las consecuencias del cierre de la economía?

Es importante definir eso que usted llama cierre. En efecto, se trata de un lockout gubernamentalmente inducido para evitar la muerte de millones de personas. La previsión que hacemos con la economista Friedericke Spiecker es que la economía alemana, con un cierre de 3 a 4 meses, sufrirá una caída de la actividad del 20/25%, es decir, enorme. El gobierno alemán ha aprobado un plan de 750 millones de euros, pero esto debe hacerse en todos los países al mismo tiempo. He visto que en algunos países como España y Francia, por ejemplo, se han anunciado paquetes de ayuda, pero hay que coordinar todas las ayudas bajo el paraguas del BCE, entidad que debe anunciar su compromiso de mantener los tipos de interés extremadamente bajos. El BCE ha anunciado un fondo de 750.000 millones, pero Christine Lagarde dijo también que no era tarea del BCE vigilar las diferencias de tipos entre países.

Más tarde, al ver la reacción adversa de los mercados contra Italia, pidió disculpas…

Pero no es suficiente. El BCE tiene que dar un mensaje muy claro: vamos a vigilar que los spreads (márgenes que paga cada país sobre el tipo de interés) no se amplíen y vamos a financiar a todos los países del mismo modo. Y esto no se ha hecho.

¿Por qué?

Puedo decirle que hay una fuerte resistencia de Alemania. Mucha gente ya ha salido para decir cuidado, no podemos hacer eso, porque va contra las normas, y, claro, no se puede romper las reglas aun cuando haya una gran crisis. Porque, dicen, una política de este tipo es financiar a los gobiernos ¡Sí, en efecto, ese es el mensaje que debería lanzar el BCE! O es que el colapso en término de vidas humanas debería tener lugar ¿o qué? Esto es una tontería. Todos los gobiernos, incluyendo al español, deben insistir en que las reglas deben ser iguales para todos y que los spreads deben mantenerse controlados por el BCE. En Alemania los dirigentes, incluyendo al presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dicen que lo que está ocurriendo es malo, pero insisten en que estamos en buena posición, tenemos acumulados ahorros del pasado y los demás no están así. Esto es exactamente lo que hay que combatir porque es muy peligroso. Porque si Alemania está en una buena posición es porque la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos registra superávit en los últimos años a expensas de los demás países europeos, que no tienen posibilidad de ahorrar…

La posición de los neoliberales en términos de poder económico e intelectual puede, entonces, bloquear un plan de ayuda a los más necesitados.

Es difícil de creer, pero así es. Wolfgang Schäuble, el ex ministro de Finanzas, dice lo mismo. Estamos en la mejor posición. Fue el primero en decir que Alemania esta en buena posición. Dios. Estamos felices por tener ahorros en la catástofe que vivimos.

¿Le parece oportuno plantear ahora el debate sobre los coronabonos o eurobonos para canalizar la ingente cantidad de dinero? ¿No es obvio que los alemanes y sus socios del Norte volverán a decir Nein?

Primero, no creo que se pueda comparar la crisis en curso con nada que hayamos conocido. Porque, como hemos apuntado, es un cierre de la economía inducido por los gobiernos, y nunca hemos tenido algo así, de modo que la reacción no puede medirse con nada que se haya hecho en el pasado. Necesitas cubrir a la gente que está perdiendo por millones sus empleos e ingresos. Y durante unos tres meses necesitas un tercio de tu Producto Interior Bruto y si actúas así rápidamente las cosas pueden arreglarse. Pero si los gobiernos no actúan así en Europa. Pero todos deben actuar así. En Estados Unidos, con un paquete de 2 billones de dólares, o en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra está financiando sin poner pegas, y si en Europa esto no ocurre tendremos un gran problema, quizá sea el final de Europa

¿Coronabonos?

A mi no me parece que este sea ahora un debate necesario. Mi punto de vista es sencillo: los gobiernos deben ir a por el dinero y el BCE debe mantener bajos los tipos de interés. Complica el problema si exiges ahora los coronabonos o eurobonos porque en Alemania eso no será aceptado. El ministro alemán de Economía Peter Altmeier ha dicho que no vengan con esta vieja idea que ya ha sido rechazada hace mucho tiempo. Otros funcionarios explican que esto sería la socialización o mutualización de toda la deuda de los gobiernos europeos. Por tanto, yo no me concentraría en este punto. Cada país tiene que conseguir el dinero a través de emisiones de bonos y el BCE debe hacer el trabajo. No lo veo tan difícil.

Sin limitaciones…

Financiación ilimitada, absolutamente ilimitada. Aun cuando el Tratado de Maastricht dice que no se permite financiar a los gobiernos, el BCE tiene la tarea de mantener los tipos de interés bajos en esta situación catastrófica y eso es lo que debe hacer. Y si hay que romper las reglas en esta situación extraordinaria tienes que romper las reglas porque, ¿que significan esas reglas en relación a la posible muerte de millones de personas? Nada.

Macron, Sánchez y Conte han hecho una exhortación a actuar…¿Cree que es posible pesionar con éxito a Alemania?

Veo muy dubitativo al presidente Macron, no está fuerte. La carta está bien, pero resulta insuficiente. Tienen que presionar más, exigir igual tratamiento para todos.

Estados Unidos ya ha aprobado un paquete de ayudas de 2 billones de dólares.. Unas 350.000 personas se han apuntado al paro la semana pasada…¿Cuál es su impresión sobre la economía norteamericana?

Creo que también sufrirá una caída del PIB del 20%. Es un shock de dimensión única. Y la recuperación no será lo rápida que algunos predicen. Porque las restricciones y prohibiciones serán anuladas paso a paso. Eso exigirá de tres a cuatro meses. Llegaremos al verano antes de que las cosas vuelvan a cierta normalidad. Y esto es una caída del 20%. Y si no somos inteligentes lo destruiremos todo.

Es decir: que una respuesta ineficaz agravaría aun más la crisis…

Exacto. No veo consenso en Europa. Los países del Norte como Holanda y Alemania están jugando contra la razón, a favor de las reglas, sí, pero contra la razón.

¿Y Merkel?

Todavía no ha hablado sobre Europa. Y le falta entender a ella y a los que gobiernan que la economía alemana no podrá regresar a la normalidad si Europa sufre el colapso

Echa de menos a Mario Draghi.

Oh no, realmente no, aunque Draghi ha escrito estos días cosas razonables. Bueno, le echo un poco de menos. Christine Lagarde está despistada, no es economista, es una abogada, y se nota. Pero al final hará lo que sea necesario, estoy seguro, la gente le convencerá.

Pero el tiempo es muy relevante.

Así, es. Hay que hacer lo que haya que hacer en días, no tenemos semanas o meses.