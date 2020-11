Ángela Molina recibirá el Goya de Honor por su trayectoria

Después del Goya de Honor a Pepa Flores, una actriz volverá a ser homenajeada por la Academia del Cine Español en la próxima gala de los Goya: Ángela Molina recibirá el premio honorífico por su trayectoria el 6 de marzo. Será el reconocimiento a una carrera de más de cuatro décadas en la cual ha trabajado con autores tan importantes del cine español como Almodóvar y Buñuel y ha conquistado al público con títulos como Las cosas del querer y Luces y sombras.

"Estoy muy, muy contenta –ha declarado Molina al conocer la noticia–. Es una joya inmensa que me llena el corazón. Hace unos días estuve en la Academia y al ver el busto gigante del maestro Goya lo miré y sentí algo familiar. Ahora resulta que dentro de poco lo tendré en casa". El Goya honorífico, que la Academia ha justificado por "la autenticidad, el indiscutible talento y la especial sensibilidad" de la actriz, será el primero de su carrera, a pesar de que en el pasado estuvo nominada cinco veces: como mejor actriz protagonista por La mitad del cielo, Luces y sombras y Las cosas del querer y como mejor secundaria por Blancanieves y Carne trémula.

Molina no se hace mala sangre por haber visto cómo el Goya se le escapaba de las manos en el último momento: "Cuando estuve nominada por primera vez con La mitad del cielo pensé que me lo darían pero fue para Amparo Rivelles por Hay que deshacer la casa. Y pensé: Amparo es mayor, yo tengo tiempo. Y ahora que que soy mayor–tiene 65 años– me toca a mí".

El Goya de Honor no es, aun así, el primer premio importante que recibe la actriz, que en 1986 ganó dos más: Concha de Plata del Festival de San Sebastián por La mitad del cielo y el David de Donatello a la mejor actriz por Camorra: contacto en Nápoles. Este último premio, de hecho, fue el primero que ganaba una actriz no italiana en la gran fiesta del cine italiano, en la que se impuso, entre otros, a Giulietta Masina y Liv Ullman.