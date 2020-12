Bob Dylan vende todas sus canciones por casi 250 millones de euros a Universal

La multinacional discográfica Universal ha anunciado este lunes, según avanza el diario The New York Times, que ha comprado todo el catálogo musical del cantautor y premio Nobel de literatura Bob Dylan. El precio, que según el diario ronda los 250 millones de euros –a pesar de que Universal no lo ha confirmado–, es una de las operaciones de venta de derechos más importantes de la historia. El contrato incluye el cancionero íntegro del músico norteamericano, desde las primeras grabaciones, hechos a principios de la década de los 60, hasta su último disco, publicado en 2020, Rough and rowdy ways.

"No es ningún secreto que la canción de autor es fundamental en la creación de la mejor música, y tampoco es ningún secreto que Bob Dylan es uno de los grandes ejemplos de este género", ha explicado Lucian Grainge, CEO de Universal, en un comunicado.

Además de la popularidad y rentabilidad del cancionero de Dylan, sus más de 600 composiciones han sido versionadas en más de 6.000 ocasiones. Si bien el contrato con el músico y premio Nobel de literatura incluye toda la obra publicada hasta ahora, las futuras composiciones del norteamericano podrían aparecer en otras discográficas, en caso de que el autor así lo quiera.