El Govern no rectifica: las librerías tendrán que cerrar los fines de semana

El Gremio de Libreros ha estado negociando con la Generalitat hasta el último momento, pero este viernes por la tarde han hecho público que no habrá marcha atrás: tal y como anunciaron lunes, las librerías, como todas las tiendas de productos no esenciales, tendrán que cerrar los siguientes dos fines de semana por un repunte en la incidencia de la pandemia. Además, las librerías que tengan más de 400 metros cuadrados tendrán que cerrar cada día hasta el 17 de enero, porque no se permite acotar espacios, como se había interpretado hasta ahora.

Las librerías, por lo tanto, " no tienen consideración de bien esencial, a pesar del acuerdo de gobierno sobre la esencialidad de la cultura", critican desde el Gremio. Su presidenta, Maria Carme Ferrer, ha mantenido reuniones cada día con la conselleria de Cultura pero también ha pedido más "al más alto nivel" previendo que pueda haber nuevas restricciones o el alargamiento de las actuales.

El Síndic de Greuges pedía este mismo viernes revisar la suspensión de las extraescolares y el cierre de las librerías, que consideraba "desproporcionado". Finalmente, no sucederá.

La Cambra del Llibre ha emitido un comunicado en el que afirma que se siente "decepcionada y engañada" por la decisión de no incluir las librerías en las actividades esenciales. La entidad que agrupa el sector del libro (los gremios de editores, libreros, distribuidores y de la comunicación gráfica) muestra su "profunda preocupación por la carencia de credibilidad de la Generalitat" porque con esta decisión ha incumplido la resolución del 22 de septiembre que declaraba la cultura como bien esencial "para el desarrollo integral de la persona". Frente a esta decisión, la Cambra del Llibre ha asegurado que "continuará luchando para que el libro mantenga un papel esencial en la vida de los ciudadanos".