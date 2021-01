'In fabric': manifiesto surrealista para combatir el consumismo

'In fabric'

(4 estrellas)

Dirección y guion: Peter Strickland. 119 min. Reino Unido (2018). Con Marianne Jean-Baptiste, Fatma Mohamed, Leo Bill y Gwendoline Christie. Disponible en Movistar+ a partir del 19 de enero

In fabric tiene su centro de gravedad en una tienda de ropa que atrae a la clientela con anuncios televisivos esotéricos, regentada por unas vendedoras excéntricas y de sintaxis recargada, como si las brujas de Suspiria hubieran cerrado la academia de baile para pasarse a la industria textil. Esta apariencia siniestra no disuade a los compradores de llevarse en casa prendas de ropa maléficas, con una nada menospreciable dote para causar catástrofes. El concepto del “traje asesino” sería suficiente para vehicular cualquier serie B, pero Peter Strickland lo trata como un elemento más en un catálogo de digresiones que incluye un ritual lúbrico con maniquines que habría hecho salivar al Bigas Luna de Bilbao, y que también nos descubre que el repaso de los fallos técnicos de una lavadora se puede convertir en un mantra hipnótico de lo más sabroso.

Después de Berberian Sound Studio y The Duke of Burgundy, Strickland se ha ganado un lugar entre las miradas realmente imprevisibles del cine contemporáneo. En In fabric liga con firmeza una colección de ideas que parecían destinadas a la irregularidad y revalida la apuesta por el plano detalle como máxima unidad de significado del lenguaje fílmico. Puede parecer que solo el cineasta británico sepa hacia donde se encamina este recital de fascinaciones y fetiches, pero la imagen final de los desafortunados protagonistas atrapados en un purgatorio de corte y confección nos sacude con un mensaje transparente: todos somos esclavos de nuestro deseo consumista.