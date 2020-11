'La trinchera infinita' representará a España en los Oscars

La trinchera infinita ha sido la película escogida por la Academia del Cine Español para representar a España en la próxima carrera de los Oscars. Dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga y protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, se trata de una recreación de la tragedia de los topos del franquismo, esos republicanos que vivieron durante décadas en su casa, escondidos de sus vecinos y de las autoridades, para protegerse de la represión de Franco.

Con la elección de La trinchera infinita los académicos descartan las otras dos finalistas: la gallega O que arde, favorita de la crítica, y la coproducción vasco-catalana El hoyo, que después de su estreno en salas y del éxito en el Festival de Sitges consiguió una gran repercusión internacional a través de la plataforma Netflix, situándose como la película más vista en muchos territorios. La trinchera infinita fue uno de los films más nominados de la última edición de los Goya, donde compitió con Mientras dure la guerra y la gran triunfadora, Dolor y gloria. De las quince nominaciones de La trinchera infinita, aun así, la película solo se llevó el de mejor sonido y el de mejor actriz para Belén Cuesta.

No es la primera vez que los cineastas vascos optan a la nominación de mejor película extranjera de los Oscars. En 2015, con Loreak, ya fueron escogidos por la Academia del Cine Español para intentar conseguir la primera nominación al Oscar de una película hablada en euskera. Finalmente, no superaron el corte y no llegaron a ser nominados. Con su siguiente trabajo, Handia, también optaron a representar a España en los Oscars, pero los académicos acabaron escogiendo la popular Campeones, de Javier Fesser. Con La trinchera infinita tienen una nueva oportunidad en la que será una de las carreras a los Oscars más extrañas de las últimas décadas, marcada por el covid y atrasada al 25 de abril de 2021. Las nominaciones se anunciarán el 15 de marzo, pero La trinchera infinita también podría quedar descartada antes, cuando, el 9 de febrero, se haga pública la shortlist de finalistas de la categoría de película extranjera.