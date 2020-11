Mira 'Let it out', el primer videoclip del nuevo disco de Stay Homas

Stay Homas publica su primer disco, Agua, el 11 de diciembre, pero este viernes ha estrenado Let it out, el videoclip del primer single, en el que conjuga su frescura folkie con algunos recursos electrónicos y un mensaje positivo sobre dejarse ir. En el videoclip, dirigido por Ben Woolf, los Stay Homas (Klaus Stroink, Guillem Boltó y Rai Benet) sobrevuelan Barcelona y el mundo en un coloreado collage. "Es una canción que revisita nuestros días en la terraza –explican en una nota los Stay Homas–. Intenta explicar una historia de sufrimiento y superación desde la perspectiva del ser querido: ese amigo o pariente o quien sea que siempre te anima cuando las cosas se ponen difíciles". La canción la tocaron en la terraza durante el confinamiento y ahora le han añadido unos coros infantiles.

Los días 3 y 4 de abril empezará en Razzmatazz la gira 2021 de la banda. Ya tienen 24 citas, muchas de las cuales en España pero también en Bogotá, París, Bruselas, Montevideo, Milán, Ciudad de México y Londres.

Let it out se une a Por el camino, publicada el 4 de noviembre, que será la banda sonora de la película Mamá o papá de Dani de la Orden.