Vuelve la música: “Cuando la gente canta, la mascarilla late”

“Es importante que las salas puedan programar, porque son el alma de nuestro circuito. Sin las salas pequeñas no tendríamos conciertos cada fin de semana”, asegura Feliu Ventura, que este viernes actuará en el Cafè del Teatre de Lleida a las 20 h. Será el primer concierto de la reanudación en uno de los espacios de referencia para la música en directo en la capital del Segrià. “Desde marzo solo hemos podido abrir un mes”, dice Toni Revés, responsable del Cafè del Teatre. Lleida ya sufrió restricciones a principios de verano, cosa que hace todavía más heroica la resistencia de sus locales. Ahora, en un local muy amplio y fácil de ventilar, recuperan la normalidad pandémica: con capacidad para 300 personas, apenas pueden abrir con un aforo de 75, todo el mundo sentado y con mascarilla y manteniendo dos metros de distancia. Y sin servicio de bar. Subirán la persiana una hora antes de la actuación y la bajarán media hora después del concierto.

“La actividad que podemos retomar en estas condiciones es bastante mínima. Solo abrimos para los conciertos. Pero se tiene que intentar poner en marcha, porque lo contrario es el desastre”, dice Revés, para quien volver a hacer conciertos es importante “colectivamente, como sociedad”: “Recuerdo la cara de ilusión de la gente cuando pudimos abrir en la primera reanudación. Era reconfortante la ilusión de sentirse comunidad y de ofrecer cultura segura”. A Feliu Ventura todavía se le hace extraño ver al público enmascarado, pero incluso así puede establecer diálogos de complicidad. “Cuando la gente canta, la mascarilla late”, dice.

La música en directo se pone en marcha poco a poco. Las limitaciones de aforo y sobre todo la imposibilidad de servir bebidas hacen que muchos locales todavía no puedan abrir. “Ya no es rentable abrir con aforo tan reducido, así que mucho menos sin la barra”, recuerda Alberto Guijarro, del Apolo. En el caso de salas como La Mirona de Salt y la Zero de Tarragona también influye el confinamiento municipal. Sí han confirmado el regreso a la actividad espacios como la Nova Jazz Cava de Terrassa, que el jueves acogerá una jam session. En la Barts de Barcelona actuará María Peláe, dentro del Guitar Bcn. También el viernes se reactiva la SalaBCN en el patio de armas del Castell de Montjuïc, con The New Raemon en el escenario y mantas para el público.