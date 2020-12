El peor 'blockbuster ' y la gran película de autor del 2020, estrenos destacados de la semana

'Wonder Woman 1984'

Un 'blockbuster ' ni maravilloso ni feminista

De tan atronador que ha sido el ruido generado por la decisión de Warner de estrenar simultáneamente en salas de cine y en HBO Max sus próximas películas parece que hemos olvidado que los cines no solo necesitan semanas de exclusividad para blockbusters , sino también blockbusters competentes que generen en el público la necesidad de ir al cine (y también volver a ir en el futuro). No es el caso de Wonder Woman 1984 , que este viernes llega a la cartelera, una secuela tan esperada como finalmente decepcionante, víctima de una duración exagerada y una dirección incapaz de orquestar satisfactoriamente sus ambiciones épicas y emocionales.

'Martin Eden':

La gran película de autor del 2020

Martin Eden , la novela autobiográfica en la que Jack London reflejó su transformación de marinero en escritor así como su inconformista ideario socialista, es conocida como la novela de los autodidactas . El italiano Pietro Marcello, que se hizo cineasta estudiando los films del armenio Artavazd Pelešjan, conoce bien el vértigo que se experimenta al intentar conquistar, sin red, los mayores hitos artísticos. Así, cuando el Martin Eden de Marcello (un descomunal Luca Marinelli) alcanza la cumbre de su quimera intelectual y romántica –anhela enamorar a una joven burguesa–, la ficción se deshace para acoger unas misteriosas imágenes documentales en las cuales una esposa se despide de su marido, que tiene que emigrar en busca de trabajo. ¿Estamos ante una validación del romanticismo de Eden? ¿O del primer indicio de la traición del protagonista a sus orígenes proletarios? Marcello reniega de las respuestas unívocas.

'Host'

La película de terror que necesitaba el confinamiento

El fantasma en la máquina es un concepto del filósofo inglés Gilbert Rye que con el tiempo fue adoptado con cierta licencia poética por los cultivadores británicos de lo fantástico. Parafraseada en clásicos como The stone tape y Ghostwatch , esta idea sugiere que los dispositivos tecnológicos tienen una aura esotérica que puede contener y amplificar un ente espectral. Host es la evolución lógica de esta línea de pensamiento, adaptada a la era de la viralidad y, sobre todo, de la pandemia y la distancia física. Su punto de partida es simple: aburridas durante el confinamiento, una pandilla de amigas quedan para hacer una sesión de espiritismo a través de Zoom, pero su actitud socarrona hace estallar la cólera de un fantasma.

'La madre del blues'

El adiós póstumo y furioso del actor de 'Black Panther'

Este film no es, como da a entender el título castellano, un biopic sobre Ma Rainey, la figura legendaria del blues, sino una fiel adaptación de Ma Rainey's Black Bottom , pieza teatral del dramaturgo afroamericano August Wilson ambientada en el Chicago de los años 20. Se trata de una película, por lo tanto, sobre una canción –la del título original de la obra– pero también sobre las personas que participaron en su gestación: la intérprete, Ma Rainey, los músicos negros que la grabaron y los productores blancos que le pagaron (una miseria) por el tema y se lo apropiaron.