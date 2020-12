El Govern no ampliará el aforo del Liceu

El Govern no ampliará el aforo del Gran Teatre del Liceu, tal como ha reclamado la comisión ejecutiva de teatro, y ha condicionado esta posibilidad a la mejora de los indicadores epidemiológicos, según ha apuntado este lunes el secretario general de Salud, Marc Ramentol, tal como recoge EFE.

Ramentol ha explicado que el Govern había llegado a un acuerdo con el Liceu para ampliar el aforo cuando se avanzara al tramo 2 del plan de reapertura, pero que esta solución se vio afectada por el cambio "repentino, precoz e imprevisible" de la tasa de transmisión, que obligó a frenar el cambio de fase. "Ahora mismo esta decisión de acomodar al Liceu a los criterios de apertura queda a la espera de la evolución los próximos días de los indicadores epidemiológicos", ha dicho Ramentol. Por lo tanto, todo está pendiente de la posibilidad de pasar al tramo 2, a pesar de que inicialmente el tope de 500 estaba previsto mantenerlo hasta el 4 de enero, de acuerdo con el plan presentado en noviembre por el Govern.

Interior y Cultura, a favor de ampliar el aforo

Este mismo lunes, unas horas antes, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, había dicho que estaban trabajando a nivel técnico con el Procicat la posibilidad de aumentar el límite de aforo del Gran Teatre del Liceu, decretado en el marco de las medidas del covid-19, y que la decisión se tomaría en las próximas horas o días. En una entrevista este lunes a Radio 4, Sàmper ha explicado que este sábado asistió a una reunión con la comisión ejecutiva del Liceu, que les expuso "puntos muy relevantes", como un sistema de ventilación con unos elementos "increíbles" que hacen que quede "totalmente garantizada", ha dicho. Según Sàmper, esta situación hace que se puedan "replantear" el tope de los 500 espectadores.

El Liceu anunció este fin de semana que cancelaría las representaciones de la ópera La traviata a partir del 8 de diciembre si no se elimina el tope de 500 personas, puesto que el teatro tenía previsto que a partir del lunes se pudiera ocupar el 50% del aforo, es decir, 1.144 entradas, correspondiente a la fase 2 del plan. El tope de 500 personas representa poco más del 20% del aforo. Aun así, la evolución de la pandemia, y sobre todo una tasa de contagio que ha aumentado más allá del 0,90, llevó al Govern a congelar el cambio de fase y a mantener las restricciones del tramo 1, que hacen hincapié en la reducción de la movilidad. Sàmper no ha precisado si una posible ampliación del tope de 500 a 1.000, o a un 50% real, en el Liceu sería efectiva también para otros espacios como el teatro Tívoli, el Coliseum o L'Auditori, entre otros. Es decir, si el Liceu sería una excepción o no.

En la misma línea que Sàmper, el Departamento de Cultura también estudia que la ocupación de las grandes equipaciones culturales catalanes llegue al 50% del aforo, tal como recoge la ACN. La decisión afectaría, como ha dicho la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, a equipaciones como el Liceu, L'Auditori, el TNC o el Teatre Victòria. Así ha respondido la titular de Cultura cuando se le ha preguntado por la propuesta de la dirección del Liceu de cancelar La traviata a partir del martes si no se elimina el tope de 500 personas previsto en la fase 1 del plan de reapertura. "Las grandes equipaciones no están al 50% de ocupación, sino que en algún caso al 22%. Tenemos que corregir esta desviación", ha dicho, dejando la puerta abierta a sacar adelante la reivindicación del Liceu.