La pesadilla anticonsumista 'In fabric' y otros estrenos de la semana

'In fabric'

Manifiesto surrealista para combatir el consumismo

In fabric tiene su centro de gravedad en una tienda de ropa que atrae a la clientela con anuncios televisivos esotéricos, regentada por unas vendedoras excéntricas y de sintaxis recargada, como si las brujas de Suspiria hubieran cerrado la academia de baile para pasarse a la industria textil. Esta apariencia siniestra no disuade a los compradores de llevarse en casa prendas de ropa maléficas, con una nada menospreciable dote para causar catástrofes. El concepto del “traje asesino” sería suficiente para vehicular cualquier serie B, pero Peter Strickland lo trata como un elemento más en un catálogo de digresiones que incluye un ritual lúbrico con maniquíes que habría hecho salivar al Bigas Luna de Bilbao. Sigue leyendo. Disponible en Movistar+

'Algo bello que quedó atrás'

¿Cómo se puede explicar la muerte a un niño?

Este documental premiado en el festival SxSW tiene una virtud que es también una limitación: su encomiable sencillez está construida a partir de un sistema de decisiones que se intuye riguroso, tanto que a veces echas de menos que la directora se salte lo que parece un conjunto de reglas tomadas a priori y se deje influir más por aquello que revela el rodaje. El tema es apasionante y conmovedor: el documental sigue durante un año a varios niños que han perdido a un familiar próximo –padres, madres – y que van a un centro especial donde les ayudan a gestionar el luto. Sigue leyendo. Disponible en Filmin

'El profesor de persa'

Inventarte una lengua para sobrevivir al Holocausto

En La vida es bella, el protagonista construye un mundo de fantasía dentro del campo de concentración donde su hijo pueda refugiarse. En El profesor de persa, Gilles (Nahuel Pérez Biscayart), un joven judío de Amberes, se hace pasar por iraní cuando se entera de que un caporal nazi, Klaus (Lars Eidinger), busca a alguien para aprender esta lengua. A Gilles también le toca inventarse una ficción para sobrevivir a la Shoá. Que no lo maten le depende en gran parte de mantener vive el sueño de Klaus, que quiere trasladarse en Teherán cuando la guerra acabe. El inconveniente es que el chico, de persa, no sabe ni papa. Sigue leyendo. Estreno en cines

'To kid or not to kid'

Tenir hijos o no, un dilema de película

“No tener hijos es un opción egoísta”. Estas palabras del papa Francesc resonaban en la cabeza de la cineasta Maxine Trump cuando, superados los 40 años, se planteó por primera vez en la vida si realmente quería ser madre. Así que convirtió su proceso de decisión en una investigación audiovisual sobre las presiones sociales y familiares que reciben las mujeres y las consecuencias a las que se enfrentan por, simplemente, optar por no tener hijos. El resultado es To kid or not to kid – disponible hasta el 23 de enero en Filmin dentro de la programación del Festival Dona i Cinema –, un film que recoge desde el odio esparcido por internet contra las mujeres que no quieren ser madres ("Si no te quieres reproducir ya puestos podrías matarte, puesto que no tienes ninguna razón para vivir", se lee en los comentarios de un artículo) hasta la solidaridad y comprensión de asociaciones como The Not Mum, que apoya a las mujeres que, por voluntad propia o por imposibilidad biológica, no han sido madres. Sigue leyendo. Disponible en Filmin hasta el 23 de enero