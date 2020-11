10 festivales online: las películas que tienes que ver

La proliferación de festivales de cine en otoño –provocada sobre todo por el calendario de resolución de las subvenciones– es un fenómeno que tiene su punto álgido en noviembre, que suele concentrar una quincena de citas, casi tantas como el resto del año. Este año, sin embargo, el cierre cultural de Catalunya y las restricciones del resto del Estado han impactado como un tsunami sobre el tejido festivalero, obligando a cancelar unas muestras que se han tenido que reinventar deprisa y corriendo como festivales online y seguir el camino inaugurado en la primavera por el D'A. Así, el atasco de citas cinéfilas se ha transformado en un banquete inabarcable de títulos, un festín audiovisual del cual intentamos hacer un resumen.

In-Edit Festival

Los primeros en intuir que celebrar un festival presencial en otoño sería complicado fueron los organizadores de In-Edit, que a finales de septiembre ya anunciaron que la edición del 2020 sería online. Lógico, puesto que el festival cuenta con su propia plataforma de vídeo a la carta, In-edit.tv, que ofrece 50 documentales musicales hasta el 8 de noviembre. Entre lo más destacado, Sempre Dijous, sobre la cantante mallorquina Júlia Colom, que se preestrenó en el Atlàntida Film Fest; la celebración de la música urbana y el baile de calle de Dark city beneath the beat, y tres retratos alrededor de los Rolling Stones: sobre Brian Jones y su muerte, sobre el bajista que dejó el grupo, Bill Wyman, y sobre el guitarrista Ronnie Wood, este último dirigido por Mike Figgis de Leaving Las Vegas.

L'Alternativa

El otro gran festival barcelonés de noviembre canceló este miércoles las proyecciones y actividades presenciales y celebrará también una edición 100% online. La mayoría se verán a Filmin a partir del 16 de noviembre pero habrá excepciones: la inaugural El año del descubrimiento de Luis López Carrasco, el documental español con más premios internacionales del 2020, estará disponible en Vimeo con un número limitado de visionados. La sección internacional estrena nuevos trabajos de dos habituales del festival: el mexicano Nicolás Pereda ( Fauna) y el norteamericano J.P. Sniadecki ( A shape of things to come, con Lisa Marie Malloy), que el 2015 triunfó con Iron ministry. La sección nacional estrena en Catalunya el nuevo trabajo de Carla Simón, Correspondencias, un diálogo epistolar en forma de films entre la directora de Estiu 1993 y la cineasta chilena Dominga Sotomayor.

Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo

La Filmoteca tenía que acoger las proyecciones de la Muestra de Cine Árabe, pero finalmente la 14a edición se traslada del 12 al 15 de noviembre a la cuenta de Vimeo del festival, donde, previa inscripción, se podrá ver de forma gratuita. En el programa destaca Siempre punk, sobre un punk marroquí que pasea su cresta por las calles de Casablanca, e Ibrahim, un destino por definir, donde la directora Lina Al Abed investiga la desaparición de su padre, que en secreto militaba en el Consejo Revolucionario Palestino. El festival mantiene como invitado el director palestino Kamal Aljafari, que presentará telemáticamente Remembranza y Un verano diferente.

Festival de cine europeo de Sevilla

El que algunos ya denominan el otro San Sebastián reúne cada año una cosecha de cine de autor europeo y español que es la envidia otros festivales. Sevilla mantiene su edición presencial pero a partir de este viernes irá subiendo a Filmin parte de sus secciones paralelas, con perlas como la candidata griega a los Oscar Apples, que han comparado con el cine de Charlie Kaufman y Yorgos Lanthimos, y la visceral Rascal, seleccionada simbólicamente en la última y frustrada edición de Cannes. Tampoco se puede dejar escapar el documental Las cuatro esquinas y Madrid, que culmina las crónicas de la historia del punk español a cargo del irreducible Kikol Grau.

Festival de Cine de Gijón

El festival de cine independiente más veterano y prestigioso del Estado también se ha transformado en cita online y proyectará a Filmin y Festhome parte de su programación, desde la inaugural Al abordaje, cálida road movie sobre un viaje improvisado que triunfó en Francia, hasta la triunfadora moral de la última Berlinale, First cow, el reflexivo y magistral western humanista de la norteamericana Kelly Reichardt sobre dos amigos y su plan para hacerse ricos: ordeñar a escondidas la única vaca de los alrededores, preparar unos dulces y venderlos.