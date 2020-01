Iniciativa Sexual Femenina busca gente dispuesta a fotografiarse los genitales y los pechos

El colectivo de danza contemporánea Iniciativa Sexual Femenina -formado por Cristina Morales, Elisa Keisanen y Élise Moreau- busca personas dispuestas a fotografiarse los genitales, los pechos y el ano. El grupo ha organizado, junto con la investigadora en filosofía del espacio Sara Pierallini, del colectivo artístico Bachini-Bachini, una sesión de fotografías "genitoanal y pectojuguetonas" este viernes por la tarde en La Caldera de Barcelona. Las impulsoras de la propuesta, titulada Bailar con el coño, buscan "personas de cualquier sexo, edad y condición física" dispuestas a que les fotografíen estas partes del cuerpo.

Las organizadoras quieren recoger material para la exposición ¿Sexo libre o libertad del deseo?, que se podrá ver en el Casal de Jóvenes de Sants el 9 de febrero y en La Caldera a partir del 15 de marzo. "Todo esto que parece tan antiguo, hippie y demodé lo hacemos porque percibimos una clara represión de la sexualidad en general y de la expresión de deseo sexual en particular en nuestros espacios liberados, por un lado, y en la danza contemporánea, por el otro. Es esta represión la que nos une y despierta nuestra alianza antipatriarcal", dice Iniciativa Sexual Femenina sobre la exposición. El colectivo ya ha abordado la represión sexual en anteriores ocasiones con creaciones como Catalina, que se pudo ver en el festival Terrassa Nuevas Tendencias (TNT) en septiembre pasado.

Para la sesión de fotos, el colectivo habilitará un espacio íntimo con música, bebidas y picoteo, y no hace falta inscripción previa para asistir. También garantizan que las fotos no circularán fuera de los espacios anunciados y que se mantendrá el anonimato de las personas que participen, salvo que indiquen lo contrario. Las imágenes no tendrán dirección artística y el estilo de cada una lo decidirá el o la modelo en colaboración con las fotógrafas. Las organizadoras también aceptan fotos tomadas previamente.