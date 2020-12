Las 20 mejores películas del 2020

Entre las 20 películas que los críticos del ARA han elegido como las mejores del 2020 hay estrenos en los cines pero también en Netflix, Disney+ y Filmin. Los tiempos cambian pero hay constantes que se mantienen (Eastwood, Pixar, Costa, Fincher) y nuevos directores con ganas de comerse el mundo como los Safdie, Pietro Marcello y Luis López Carrasco. El futuro del cine es suyo. [Han participado en la confección de la lista: Maria Adell, Gerard Casau, Ignasi Franch, Eulàlia Iglesias, Paula Arantzazu Ruiz, Xavi Serra y Manu Yáñez]

1- 'Diamantes en bruto'

Joshua y Benny Safdie

¿Que no hay buen cine en Netflix? ¡No habrás buscado lo bastante! Diamantes en bruto es una de aquellas películas que justifican un año de cine, una odisea adrenalítica in crescendo que se podría mirar de tú a tú con los grandes thrillers del New Hollywood de los 70. Los planes delirantes de un joyero en horas bajas (un Adam Sandler magistral en el papel de su vida) son el combustible de una película que te atrapa, te sacude y te lanza contra la realidad cruda de una Nueva York de jugadores de la NBA, prestamistas judíos, golpes de suerte y jugadas suicidas. Los hermanos Safdie se confirman como los directores norteamericanos más emocionantes y viscerales del momento y elevan todavía más la apuesta de su anfetamínico trabajo anterior, Good time. Hoy por hoy, el futuro del cine es suyo.

2- 'Vitalina Varela'

Pedro Costa

“Cine de infinita y oscura belleza”, titulaba Eulàlia Iglesias su apasionada crónica desde Locarno pocas horas después de ver la presentación de Vitalina Varela, que acabaría ganando el Leopardo de Oro del festival. La última película de Pedro Costa es la culminación de una filmografía quizás no muy conocida más allá de los círculos cinéfilos pero fundamental para explicar el cine de autor del siglo XX. Sin abandonar el universo de los inmigrantes caboverdianos de Lisboa, el director portugués se sumerge en el luto de la protagonista por la muerte de su marido y dibuja un fresco tenebrista sobre la ausencia y la injusticia que sublima el realismo habitual del cine social a través de una poética implacable con los sueños descabezados de toda una generación.

3- 'Martin Eden'

Pietro Marcello

¿Quién habría dicho que de una novela de un escritor tan norteamericano como Jack London –y ni siquiera una de las más conocidas– surgiría la película italiana reciente que más entusiasmo ha suscitado entre la crítica internacional? Pietro Marcello traslada a Nápoles la historia del marinero enamorado de una chica de casa buena y decidido a ascender en la escala social a golpe de éxito literario, interpretado por un Luca Marinelli que carga la película de intensidad. Con insertos documentales de las anteriores películas de Marcello y una construcción temporal ambigua que hace deslizar a la película por todo el siglo XX, Martin Eden acaba siendo la más italiana de las películas, un Novecento trágico sobre la falacia del triunfo y el final del sueño obrero de la cultura como trampolín emancipador de clase. Lee la crítica.

4- 'El año de descubrimiento'

Luis López Carrasco

Ya era hora que Luis López Carrasco dejara de ser uno de los secretos mejor guardados del cine español. Después de obras aclamadas en pequeño comité como El futuro y Aliens, el director murciano se consagra con El año del descubrimiento, la película española que más premios internacionales ha ganado en 2020. Sin abandonar su vocación experimental, López Carrasco aborda en su último documental las convulsiones causadas por la reconversión industrial de los años 80 y 90, rememorando las protestas y los enfrentamientos de los trabajadores de Cartagena que culminaron con el incendio del Parlamento murciano. La memoria histórica es reclamada por trabajadores de aquella y otras generaciones que pasan por un bar y hablan sobre luchas pasadas que son también las de ahora y las de mañana. Lee la entrevista.

5- 'The souvenir'

Joanna Hogg

La británica Joanna Hogg recrea su propia educación sentimental y cinéfila en el Londres de los años 80 a través de la relación que establece una estudiante de cine (Honor Swinton Byrne, la hija de Tilda Swinton) con un hombre más mayor y más rico, un dandy decadente de comportamiento errático y vicios secretos. La historia de amor más oscura y fascinante desde El hilo invisible.

6- 'El faro'

Robert Eggers

Willem Dafoe y Robert Pattinson son dos fareros atrapados en un faro en el fin del mundo: peleándose, soñando, discutiendo y arrastrándose inexorablemente por un camino al final del cual solo hay delirios y obsesión. Como dos amantes acabando el uno con el otro en medio de una tormenta, El faro es una pesadilla de palabras, sensaciones e imágenes en sobrecogedor blanco y negro.

7- 'La famosa invasión de los osos en Sicilia'

Lorenzo Mattotti

Lorenzo Mattotti es uno de los dibujantes de cómic más importantes de Italia y también el director de esta encantadora adaptación de una novela de Dino Buzzati que relata como una comunidad de osos invade una Sicilia de cuento en busca de un cachorro perdido. Animación orgullosamente europea y de autor que celebra el arte de explicar historias a niños y adultos.

8- 'Tommaso'

Abel Ferrara

Hay que celebrar la libertad de un director consagrado como Abel Ferrara para firmar a estas alturas de su carrera un ejercicio tan radical de autoficción como Tommaso, que parte de su vida para fabular la vida aparentemente plácida en Roma de un cineasta norteamericano que ha dejado atrás sus adicciones pero no sus pulsiones creadoras y destructivas.

9- 'La flor'

Mariano Llinás

¿Son las más de trece horas de La flor una serie? ¿Una película? Lo que está claro es que fueron el acontecimiento cinéfilo del confinamiento, que propició su emisión puntual en streaming en Filmin. Las historias del argentino Mariano Llinás subliman el cine de espías, de aventuras, el musical y, en definitiva, desbordan lo que entendemos normalmente por cine.

10- 'Estoy pensando en dejarlo'

Charlie Kaufman

El David Foster Wallace del cine (¿o era éste el Charlie Kaufman de la literatura?) vuelve con un nuevo laberinto lleno de espejos falsos y trampas mentales. Basado en la novela homónima de Iain Reid, el film está protagonizado por una pareja en horas bajas que va a visitar la familia de él y acaba atrapada en un fascinante rompecabezas narrativo.

11- 'Zombi child'

Bertrand Bonello

El director más estiloso del cine contemporáneo francés dirige un film misterioso e hipnótico que contrapone el Haití de los rituales de vudú con la Francia actual de los internados exclusivos y las estudiantes millennials que escuchan rap y hacen magia negra para invocar espíritus. El film de zombis más sensual, político y terrorífico de la década.

12- 'Soul'

Pete Docter y Kemp Powers

Después de poner en imágenes las emociones en Del revés, Pixar sube la apuesta e intenta descifrar el sentido de la vida. Soul es una comedia metafísica sobre la muerte, el jazz y el propósito de la existencia y a la vez un festival de animación cálida y vibrante, llena de gags divertidísimos y un ritmo vertiginoso.

13- 'Nunca, casi nunca, a veces, siempre'

Eliza Hittman

Una adolescente va a Nueva York para abortar legalmente. La acompañan su prima y una silenciosa determinación que esconde un dolor profundo e imposible de expresar. El tercer largo de Eliza Hittman no es otro drama indie, sino una espléndida odisea naturalista que contiene un momento, que da título al film, candidato a la mejor secuencia del 2020.

14- 'My mexican bretzel'

Núria Giménez

Lo ópera prima de Núria Giménez es un extraño mecanismo fílmico que se resiste a las definiciones. ¿Documental sobre la vida interior de una mujer de la alta burguesía suiza? ¿Experimento a partir de las cintas domésticas que heredó la directora de su abuelo? El resultado es una película fascinante que te obliga a repensar qué es verdad y qué es falso en el cine.

15- 'Ondina'

Christian Petzold

Christian Petzold reelabora muy libremente el mito germánico de la ninfa de agua Ondina y lo proyecta sobre la historia de una guía de museo (una radiante Paula Beer) que se enamora de un submarinista industrial. La fantasía se va infiltrando despacio en este melodrama sutil y estiloso, con un aliento atemporal que recuerda al cine de otras épocas.

16- 'Sinónimos'

Nadav Lapid

El Oso de Oro de la penúltima Berlinale es el film de consagración de Nadav Lapid, que en esta exuberante película sigue los pasos de un chico que huye a París para dejar atrás los traumas del militarismo israelí. Sinónimos es un film imprevisible y singular, cine político que se aleja de fórmulas previas y una potente reflexión sobre el poder del lenguaje.

17- 'Mank'

David Fincher

El viejo debate académico sobre la autoría del guion de Ciudadano Kane sirve de punto de partida a David Fincher para dibujar un apasionante perfil de Herman J. Mankiewicz que funciona también como retrato de los reflejos dorados y las sombras del Hollywood de los años 30 y 40. La sombra de Orson Welles es larga en la película más explícitamente cinéfila del año.

18- 'El lago del ganso salvaje'

Diao Yinan

El nihilismo romántico que desplegaba el chino Diao Yinan en Black coal toma tonalidades todavía más oscuras y desesperadas en este thriller criminal en que un gánster malherido y en el punto de mira de la policía se entrega a una fuga condenada a fracasar con una prostituta que acaba de conocer. Cine negro en su acepción más literal.

19- 'Richard Jewell'

Clint Eastwood

La productividad de Clint Eastwood es tan exagerada –¡acaba de rodar una nueva película!– que muchos pasaron por alto este drama sobre el vigilante de seguridad que evitó una masacre en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Perfección narrativa, actores inspirados y una empatía extraordinaria con los personajes hacen de este film una pequeña joya.

20- 'Host'

Rob Savage

La película más terrorífica del 2020 solo dura 56 minutos y se ve mejor en la pantalla del portátil que en un cine. Rob Savage mezcla artificio y realismo para reproducir con convicción cómo sería una sesión de espiritismo por Zoom que acabara como el rosario de la aurora cuando un demonio con malas pulgas decidiera meterse de por medio. Lee la crítica.