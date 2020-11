Los trabajadores de la cultura se indignan ante el nuevo lío con las ayudas

Si el sistema de ayudas a los autónomos fue un fracaso, ¿por qué se estuvo a punto de repetirlo con las ayudas al sector cultural? El conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, ha asegurado a Els matins de TV3 que ya estaba previsto modificar el sistema y no repetir el error de la ley del más rápido que se produjo la semana pasada pero la información que de la web no se descolgó hasta ayer. "Estamos trabajando en la modificación del sistema y esto ha hecho cambiar la planificación", ha dicho el conseller. Y ha añadido que están previstas diferentes reuniones con el sector y la conselleria de Cultura para hablar de cómo lo harán.

Las ayudas al sector cultural, que se tenían que abrir este mismo jueves a las 9 de la mañana, se habían publicado en la web y tenían una partida de 3,5 millones de euros. El retraso y el lío han indignado a un sector que lleva muchas semanas sin poder trabajar y esperando estas ayudas. Hoy, a las 10 de la mañana, hay convocada una concentración en la Plaça Sant Jaume de Barcelona y ante los ayuntamientos de diferentes ciudades catalanas para pedir, entre otras cosas, ayudas directas a los trabajadores, el pago íntegro de las actuaciones canceladas o aplazadas y el 2% del presupuesto para Cultura, una demanda que hace años que se hace sin éxito.

Algunos trabajadores de la cultura han reaccionado con cierta incredulidad ante las explicaciones del conseller. El actor Enric Cambray ha dicho directamente que no se lo cree:

No os creo.



Ahir por la mañana recibimos un mail desde nuestro Sindicato explicando todos los pasos para pedirlo cuando se abriera la ayuda.



Estas instrucciones fueron enviadas por vosotros, no se las pueden inventar. Y no estàven a ningún web.



Dejadnos de tomar por imbéciles https://t.co/8y6wtupubw