La dependencia de los 'lobbies' dinamita la coalición PP-Ciudadanos en Madrid

El martes 5 de mayo, la directora de Salud de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, entregaba al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso el informe que echaba agua al vino de la ya anunciada solicitud, desde hacía varios días, de pasar a la fase primera de la desescalada por parte del vicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado, miembro de la ejecutiva de Ciudadanos.

Ese mismo día 5, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, dio un titular que ya había ofrecido días antes a una revista. "De nada sirve que una persona no se mueva de su casa, que cumpla a rajatabla todas las normas aunque se esté empobreciendo, para que después baje al 'súper' y le contagien allí. Es como si prohibiéramos los coches para evitar accidentes. Todos los días hay atropellos y por eso no prohíbes los coches".

Sus colaboradores en la Real Casa de Correos, sede de la CAM, son expertos en reciclar tuits y mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su rueda de prensa del 23 de marzo explicó: "Los accidentes automovilísticos provocan mayor número de muertes. Eso no significa que vamos a decirles a todos que no conduzcan más automóviles. Tenemos que hacer cosas para abrir nuestro país ".

Pero el informe de Yolanda Fuentes no vendía mensajes mediáticos, la especialidad de Díaz Ayuso. Fuentes es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Laguna y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública desarrolló su actividad profesional en diferentes hospitales: el 12 de Octubre e Infanta Cristina, directora médico del Hospital Carlos III durante cuatro años, entre ellos los del ébola, y subdirectora médico del Hospital La Paz durante más de tres años.

En el primer folio de un informe de 28 páginas, la directora anunciaba su conclusión: "En las próximas semanas es previsible que se pueda tener el control epidemiológico y poder pasar a la fase de transición. En estos momentos evaluando los datos disponibles, no es recomendable cambiar de fase", subrayaba el martes 5 de mayo.

Díaz Ayuso pareció comprender a Yolanda Fuentes. Porque el miércoles 6 de mayo, en una entrevista con Radio Nacional de España, que Madrid "no tendrá prisa por entrar en la fase 1 de la desescalada" y dijo que el consejo de gobierno lo iba a decidir en las próximas horas.

Reunión decisiva y dimisión

Tras empezar la reunión y en medio del debate sobre si solicitar o no la desescalada, la presidenta se marchó. El examen de la situación se pospuso hasta la tarde. El gobierno aprobó, sobre las 20 horas la petición de la Fase 1 a Sanidad a partir del lunes 11 de mayo. A todo esto, tanto el informe de Yolanda Fuentes como las diferencias internas llevaron a incumplir el plazo de entrega de la solicitud a Sanidad que vencía a las 14h del miércoles. Se obtuvo una prórroga hasta el viernes.

Pero el informe de la directora de Salud ya no servía. Porque, precisamente, fundamentaba lo contrario. Había que reelaborar los datos para justificar la solicitud de la desescalada. El jueves, al conocer la nueva posición de Díaz Ayuso, la directora decidió presentar su dimisión. Lo único que trascendió: los criterios de salud no habían sido tenidos en cuenta para pedir la fase primera.

Esa noche del jueves el equipo de Díaz Ayuso la presidenta designaba al mediático Antonio Zapatero viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 mientras se hacía un copia y pega de datos. La CAM los enviaba, sobre las 22:00 horas, a Sanidad. No llevaba ninguna firma. ¿Qué pasó? Díaz Ayuso lo ha explicado en los medios una parte de la verdad. No tuvo tiempo de hablar con Yolanda Fuentes. Pero, en cambio mantuvo reuniones con los empresarios. Otra vez su equipo recicló a Trump, quien el miércoles 6 dijo a la cadena Fox News que las muertes eran el precio de la reapertura. "Tenemos que ser guerreros. No podemos mantener nuestro país cerrado durante años".

Ayuso lo explicó ayer en el programa de Ana Rosa: "La directora no quería dar el siguiente paso. Yo sí. Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión".

Díaz Ayuso y su equipo sabían que la solicitud a la fase primera no tenía pase. Por eso no lleva firma. El PP prefirió mantener la aparente unidad con Ciudadanos y dejar la decisión en manos del "gobierno central" a sabiendas de la negativa que recibirían.

Las empresas y sus lobbies consiguieron los recortes sociales y la privatización-externalización de la sanidad durante la presidencia de Esperanza Aguirre, cuya última fase fue frenada por la justicia durante la presidencia de Ignacio Gónzalez en 2014. Y esos lobbies siguen donde estaban. Detrás de Isabel Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado, el impulsor de la fallida fase primera.