Antoni Bassas, número 2 de la precandidatura de Víctor Font a la presidencia del Barça

Antoni Bassas será el número 2 de la precandidatura de Víctor Font a la presidencia del Barça. El periodista barcelonés se suma al proyecto del empresario para liderar el club azulgrana durante el próximo mandato. En caso de ganar las elecciones del mes de enero, Bassas desarrollaría tareas ejecutivas en el gabinete de presidencia, a pesar de que también estaría vinculado al área institucional, al departamento de comunicación y a la Fundación de la entidad. Este es el segundo gran anuncio que hace Font de cara a los comicios después de presentar a Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista Rafa Nadal, como jefe visible de una área de comportamiento que sería de nueva creación.

"Sufro en silencio, refunfuño de vez en cuando. Cruyff me hizo sentir ganador por primera vez y Guardiola me hizo sentir todo el orgullo del mundo. Voy siempre al Camp Nou. Grandes abrazos con los hijos cuando el equipo marca goles". Así resume Bassas su pasión por el Barça, un club al cual ha estado estrechamente relacionado tanto a nivel personal como profesional durante muchos años de su vida. Formó parte durante 14 años (1981-1995) de las transmisiones del Barça en Ràdio Barcelona y Catalunya Ràdio con Joaquim Maria Puyal. También escribió el libro A un pam de la glòria y presentó el programa del centenario del club Aquest any, cent!, en Televisió de Catalunya.

Un proyecto personal

Bassas seguirá durante este tiempo trabajando en el ARA, a pesar de que se desprenderá de algunas de sus tareas. El periodista seguirá publicando su análisis diario de la actualidad y mantiene también el billete que aparece en la página 2 del diario. Bassas ha aprovechado su comentario de este lunes para explicar la separación entre el diario y su precandidatura, que considera un proyecto exclusivamente personal: "Yo traje a Víctor Font al diario, cuando buscábamos capital para arrancar, pero nunca, nunca, ni el diario, ni sus periodistas, ni sus dos direcciones han favorecido los intereses de uno de los propietarios, porque esto estaba en el acuerdo fundacional del ARA y siempre se ha respetado. Si hasta ahora, siempre se ha respetado, ahora con más motivo".

Antoni Bassas y Onieva (Barcelona, 1961) es uno de los periodistas más relevantes en activo. Fue el director y presentador más longevo al frente de El matí de Catalunya Ràdio, entre los años 1995 y 2008, manteniendo el liderazgo desde la emisora pública. Posteriormente, fue corresponsal de TV3 en los Estados Unidos del 2009 al 2013, antes de incorporarse al ARA.

Su vinculación como periodista con el Barça arranca de muy joven. Cuando en 1981 trabajaba en Ràdio Barcelona dirigía el programa deportivo À rea de gol además de El contestador . Ese mismo año se integró en el equipo de retransmisiones que Joaquim Maria Puyal hacía en la emisora, y que después se trasladó a Catalunya Ràdio, con más de 800 partidos narrados en clave azulgrana. El libro A un pam de la glòria recoge sus vivencias como periodista deportivo. En la televisión, dirigió la serie Aquest any, cent!, que conmemoraba el centenario de la creación del club.

Entre otros, ha sido galardonado con el Premi Nacional de Periodisme, el Premi Nacional de Comunicació, dos Premios Ondas, el Premi Òmnium, el premio Mejor Periodista Deportivo (gala Mundo Deportivo de 1999) el Premi Josep Pla de Narrativa, el premio Protagonistas y el Premi Optimisme Blaugrana (Penyes Barcelonès).