La Audiencia Provincial de Barcelona deja fuera a Sandro Rosell de la denuncia por espionaje de Jaume Roures

Según ha avanzado Mundo Deportivo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a Sandro Rosell del proceso judicial en el que Jaume Roures, fundador de Mediapro, lo había denunciado por espionaje. El caso se remonta a febrero de 2016, cuando Roures interpuso una querella contra el expresidente del Barça por espionaje "sistémico, deliberado y organizado" de su correo electrónico entre el 2009 y el 2011. Los abogados de Rosell ya habían pedido con anterioridad al juzgado de instrucción número 8 de Barcelona quedar fuera de la causa, pero les fue denegado. Finalmente, recurrieron a la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha determinado la absolución de Rosell.

Pau Molins, abogado de Sandro Rosell, ha explicado al ARA que se trata de una decisión "irreccurrible". La Audiencia ha estimado que "no hay suficientes indicios de delito" que fundamenten la acusación al expresidente azulgrana. De este modo, la acusación en particular a Rosell ha quedado en "sobreseimiento provisional": eso significa que si no "se presenta una prueba nueva de la cual no se conocía la existencia hasta ahora" el expresidente azulgrana queda absuelto. Esto no significa que no exista el delito por el cual Jaume Roures y Mediapro presentaron la querella en 2016, hecho que se tendrá que determinar en el juicio, pero la absolución estimada por la Audiencia Provincial de Barcelona exonera de culpa a Rosell.

En este sentido, la instrucción continúa para Joan Carles Reventós, entonces director de las secciones del Barça y mano derecha de Sandro Rosell, además del trabajador e informático Robert Cama –que había trabajado en Mediapro anteriormente–, a los cuales la querella presentada por Roures era extensiva. El Barça ya había quedado fuera de la causa instada por Roures, una decisión que ha sido ratificada judicialmente. També quedan fuera, en sobreseimiento provisional, Bonus Sports Marketing (empresa creada por Rosell de gestión de acontecimientos deportivos y publicidad) y Socktel Servicios Informáticos, la empresa personal de Cama.