Becky Hammon se convierte en la primera mujer entrenadora de la NBA

Becky Hammon ha hecho historia esta madrugada. La entrenadora asistente de los San Antonio Spurs se ha convertido en la primera mujer que dirige un equipo de la NBA en partido de temporada regular. Hammon cogió las riendas del equipo justo antes del descanso, cuando el técnico principal, Greg Popovich, fue expulsado por sus protestas a los árbitros. La pionera no pudo evitar la derrota de su equipo por 107 a 121 contra Los Angeles Lakers, vigentes campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo.

"Popovich me ha señalado a mí y en ese momento yo solo he pensado en ganar el partido, en ayudar a nuestros jugadores, pero soy consciente de la importancia de lo que he hecho, aunque me abrume pensarlo mucho", explicó Hammon en la rueda de prensa posterior al partido. Por su parte, el jugador franquicia de los Lakers LeBron James se deshizo en elogios hacia Hammon: "Ha mostrado su talento, su amor por el baloncesto. Es una apasionada. La felicito a ella y también a la liga".

Jugó en el Ros Casares y en el Rivas Ecópolis

Hammon celebró "el esfuerzo notable" de los Spurs contra los Lakers. El equipo volverá a enfrentarse este viernes a los californianos, entre los cuales está el catalán Marc Gasol –cinco puntos y cinco rebotes en el partido de esta madrugada–. La entrenadora también dejó claro que los jugadores "ya están acostumbrados" a oírla gritar y diseñar jugadas con ellos.

Hammon tuvo una brillante carrera como jugadora de la WNBA, en equipos como los San Antonio Stars. En España jugó en el Rivas Ecópolis y en el Ros Casares. Se retiró en 2014 y poco después fichó como asistente de los Spurs, cuando se convirtió en la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico de un equipo de la NBA.