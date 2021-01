Demostración de fuerza de Laporta con más de 10.000 firmas

Joan Laporta ha conseguido reunir más firmas que nunca a pesar de la pandemia, el frío, la falta de partidos en el estadio y el calendario con las fiestas navideñas. El expresidente y aspirante a volver a ocupar el despacho principal del Camp Nou ha presentado 10.257 firmas en una demostración de fuerza que lo consolida como favorito a las elecciones del 24 de enero, que continúan colgando de un hilo por la evolución de la pandemia. Víctor Font, por su parte, queda consolidado como alternativa con 4.710 firmas, en unas elecciones donde Toni Freixa, con 2.821 y Emili Rousaud, con 2.510, también confían al pasar el corte. Serán unas elecciones con dos, tres o cuatro candidatos. Y con la fecha bailando por culpa de la pandemia. Este viernes, el club se reunirá con la Generalitat para decidir si la fecha sigue siendo la del domingo 24 de enero.

"Tenemos la moral alta, estamos con espíritu ganador", ha dicho Laporta, que ha agradecido el apoyo de su equipo y ha dejado claro: "No veo razones para posponer las elecciones, se tendrían que hacer el día 24". "Llegamos con energía a esta segunda parte del partido", ha añadido. Su equipo, de hecho, ha explicado que el 73% de los avales recibidos son de fuera de la sede de Barcelona. "Tanto hace si pasan dos, tres o cuatro. Estamos contentos por el trabajo hecho y todavía nos queda explicar con calma nuestro programa", comentan, satisfechos, desde el equipo de Laporta.

Font, satisfecho con sus firmas

Por su parte, Víctor Font se consolida como alternativa a Laporta con 4.710 firmas. “Agradezco a todas aquellas personas que durante estos días han venido a la sede o han ido a uno de los más de 200 puntos de recogida que teníamos para darnos su confianza y apoyo con su firma. Gracias a todos los socios y socias por el calor y las múltiples muestras de afecto que nos habéis mostrado”, ha explicado el empresario granollerí. El equipo de Font se ha mostrado satisfecho puesto que ha reducido la distancia con Laporta respecto a la encuesta publicada en su momento en el diario Mundo Deportivo. Font ha dejado claro que "cualquiera que quiera sumar será bienvenido, pero no haremos pactos electorales".

Freixa y Rousaud, pendientes de las validaciones

Además de Laporta y Font, Toni Freixa y Emili Rousaud han conseguido las 2.257 firmas necesarias. Toni Freixa ha conseguido 2.821, una cifra que le permite tener una almohada de más del 15% de posibles firmas no válidas para pasar el corte. "Mis firmas son totalmente limpias " ha dicho Freixa. Rousaud, con 2.510 firmas, tendrá que confiar que sean casi todas buenas para no quedar fuera del corte. El comité electoral del club tendrá que ratificar ahora si todas son válidas para decidir quién consigue ser oficialmente aspirante a la presidencia azulgrana . "Nuestro equipo ha hecho un gran trabajo, por instantes pensaba que no lo podríamos hacer. Ahora tenemos un colchón para aspirar a ser candidatos" ha explicado quien fue vicepresidente de Bartomeu. Si el 10% de sus firmas no son válidas, Rousaud no pasará el corte.

Benedito, criticado por los otros precandidatos

En cambio, Agustí Benedito, Xavi Vilajoana, Pere Riera y Jordi Farré no han pasado el corte. El primero ha explicado que no iría a las oficinas del Camp Nou para presentar las firmas reunidas estos días. Farré, que se presentaba por segunda vez, se ha quedado cerca del corte. "He conseguido 2.082 firmas. Ahora espero que todos los precandidatos hagan como nosotros y las lleven. Y pedimos al club que sean exigentes a la hora de analizar todas las firmas. Desgraciadamente, nos hemos equivocado con la campaña, la gente no ha entendido aquello de las pizzas y los tatuajes. Nuestra estrategia era encontrar firmas en los bares y los han cerrado todos", ha lamentado. Farré, por cierto, ha afirmado que votará a Laporta. Xavi Vilajoana, directivo de la junta de Bartomeu, ha quedado fuera de la carrera con apenas 1.967 firmas.

La decisión de Benedito de no llevar las firmas obtenidas ha generado debate entre los otros aspirantes, ante el rumor de posibles ofrecimientos para comprar firmas. “Hay que actuar con la responsabilidad que exige entregar las firmas al club, porque este es el mandato que se nos ha dado a los precandidatos , exclusivamente el de solicitar sus firmas para depositarlas en las oficinas, y esto independientemente de si son suficientes para convertirse en candidato. Por eso invito y pido a los socios que han firmado por esta precandidatura que se pongan en contacto con el club para evitar que el fin último de su firma no sea engrosar otra candidatura”, se ha quejado Toni Freixa. Mientras tanto, Farré ha afirmado: "Algunos de los que han pasado el corte no sé como lo han hecho". Y ha añadido: "Me llamaron y me ofrecieron firmas".

También Rousaud ha recordado como "me ofrecieron firmas. Ahora entramos en una fase donde todo el mundo dice que han pasado cosas, donde te dicen si todas las firmas son buenas. ¿Cómo puedes saberlo si te dejan sobres en la puerta y no sabes de dónde llegan?"

A la cita del Camp Nou no ha faltado Ferran Estrada con su trompeta y su barretina. Es el socio que más veces se ha presentado a las elecciones del Barça.