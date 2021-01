Rousaud, emocionado, anuncia su retirada y explica que han declinado juntarse con Toni Freixa

Emili Rousaud , visiblemente emocionado, se ha quedado fuera de la carrera electoral para presidir el Barça. "No es verdad que no hubiéramos pasado el corte a falta de sesenta papeletas, tal como se publicó ayer. Fue un ejemplo que dio un miembro de nuestra precandidatura. Pero, tal como estaba yendo el proceso de validación, ya habíamos pensado retirarnos y no fusionarnos, después de la guerra sucia que ha habido . Hemos agradecido a Toni Freixa una propuesta de unión de precandidaturas, pero ante todo lo que ha pasado hemos preferido retirarnos", ha explicado.



Antes de conocer se el resultado oficial del recuento, Rousaud da un paso al lado y admite que ya veía "muy justito" pasar el corte pero que no habían perdido la esperanza. "No hemos aceptado la propuesta de unirnos con Toni, una opción que valorábamos, porque después del episodio con la papeleta de Benedito parecería que nos retirábamos por eso. Hice la propuesta de Toni a nuestro equipo y le estamos muy agradecidos, pero, con dignidad, prefirieron la retirada. Todos estábamos muy indignados con la guerra sucia", ha explicado el ex directivo azulgrana. Rousaud también ha querido admitir que "era muy probable" que no pasaran el corte y que desde un principio ya preveían "un mecanismo de retirada" por si se tenían que unir con alguna otra precandidatura, una opción que finalmente han declinado.

Rousaud ha explicado que el miércoles por la mañana se reunió con Toni Freixa. "Ayer a las 10.30 horas de la mañana tuve una reunión privada con Toni Freixa. Nos propuso juntarnos, que ocho de nuestros miembros entraran en su candidatura [con Rousaud como vicepresidente económico] y el resto en varias posiciones en el club", ha explicado el precandidato. "Nosotros creemos en la necesidad de hacer alianzas entre las precandidaturas de cara a la lucha electoral, pero esta propuesta de unión es previa a la validación de las firmas. Por dignidad, sin embargo, hemos decidido retirarnos", añadido. "Ya habíamos dicho que, posiblemente, lo tendríamos muy justo para pasar el corte. Me sabe muy mal, porque nos hemos esforzado mucho".

"Misteriosamente ayer apareció una papeleta, sin ningún DNI, en la que figuraba otro precandidato, Agustí Benedito... Curiosamente... Nosotros fuimos los primeros en denunciar que se nos habían ofrecido papeletas y manifestamos que nunca compraríamos ninguna firma. No lo hemos hecho. Nunca. Nuestra precandidatura tiene que quedar limpia", ha insistido Rousaud. "Confío plenamente en los empleados del club, seguro que no han tenido nada que ver con la aparición de esta papeleta. También quiero decir que pensamos que no ha sido un acto fortuito, sino de mala fe. Pero no podemos acusar a nadie. Quizás ha sido un problema nuestro de custodia de las cajas con las firmas".

Por otro lado, el ex directivo azulgrana también ha explicado que ofrecieron a Lluís Fernández Alà que cediera sus firmas a la precandidatura de Rousaud, en forma de un acuerdo. Alà lo declinó.