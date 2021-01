Indignación en el Barça femenino: "Todavía no entendemos cómo la Federación Española nos ha hecho viajar a Madrid"

Con ironía e indignación, así han reaccionado las jugadoras y el equipo técnico del Barça femenino después del aplazamiento del partido que se tenía que disputar este sábado contra el Madrid CFF. El equipo, que se trasladó viernes a Madrid en tren, llegó a la capital del Estado mientras el temporal Filomena ya había sepultado la ciudad bajo la nieve. "Si nadie te dice el contrario, tú tienes que viajar. Si el partido no está suspendido, te tienes que presentar", explican desde fuentes del FC Barcelona.

Viernes por la noche, cuando el equipo azulgrana ya había llegado al hotel de concentración, el club madrileño pidió a la Federación Española la suspensión del partido. Además de las consecuencias claras de la nevada, la Comunidad de Madrid ha cerrado todas las instalaciones deportivas y, por lo tanto, es imposible que el partido se dispute este fin de semana. "Atrapadas en el hotel de Madrid sin podernos mover, sin saber cuándo podremos volver a Barcelona y obviamente con el partido suspendido. Ante todo somos personas, coherencia por favor...", escribía por Twitter Aitana Bonmatí.

"Nos habría gustado que la Federación hubiera respondido a nuestro requerimiento de aplazar el partido antes de que saliéramos de Barcelona. Yo creo que seguro, de caras al futuro, todos los estamentos nos tenemos que plantear cuál es la mejor forma de proceder en este sentido. Ya no es un tema de jugar o no un partido, sino de poner en riesgo a un colectivo", ha explicado este mediodía Markel Zubizarreta, director deportivo del Barça Femenino, en una intervención en Catalunya Ràdio.

Pensarían... “estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán ver de busca”

Pues no, no entendemos como se nosotros permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor. pic.twitter.com/hpcezzjnkq