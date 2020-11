Se retira Mascherano, uno de los fichajes más rentables de la historia del Barça

De madrugada, justo después de perder 0-1 contra Argentinos Juniors, Javier Mascherano anunció que se retira de la práctica activa del fútbol. A los 36 años, el excapitán de la selección argentina y del Barça sorprendió con la noticia en rueda de prensa. "Quiero explicaros que hoy me retiro profesionalmente del fútbol. Quiero agradecer a este club [Estudiantes de La Plata] la oportunidad de acabar mi carrera en Argentina. Por desgracia he jugado menos de lo que pretendía. Es una cosa que estaba pensando desde hacía tiempo y hoy os la comunico", expresó.

La retirada de Mascherano tiene efectos inmediatos. No volverá a jugar con el Estudiantes a pesar de que el curso futbolístico en Argentina apenas acaba de retomarse después del confinamiento debido al covid. Y eso que había sido titular en los tres partidos que su ya exequipo había disputado desde el regreso de la liga. "Es momento de acabar mi carrera por una serie de cosas que me han pasado estos meses en el ámbito personal. Después de haberlo valorado durante todos estos meses, creo que he tomado la decisión correcta", explicó el exfutbolista, que después de siete temporadas y media en el Barça y de una campaña en el Hebei Fortune chino solo ha podido jugar 10 partidos en su país debido a la parada por el coronavirus.

🎙 El testimonio completo de Javier Mascherano, al anunciar en conferencia de prensa su retiro del fútbol profesional pic.twitter.com/pAFFREiyAD — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 16, 2020

Mascherano militó en el Barça entre el 2010 y el 2018. En el Camp Nou celebró cinco Ligas, cinco Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. A las órdenes de Guardiola, Vilanova, Martino, Luis Enrique y Valverde, jugó un total de 334 partidos oficiales, hecho que lo convierte en uno de los fichajes extranjeros más rentables de la historia del club azulgrana. Solo Dani Alves, con el cual coincidió muchas veces sobre el césped, jugó más que él. Llegó al Barça procedente del Liverpool a cambio de 20 millones de euros para sustituir a Touré Yaya en el medio del campo, pero donde fue realmente útil fue en el eje de la defensa. Su tándem con Gerard Piqué para compensar las lesiones de Carles Puyol se mantuvo durante cinco años hasta la llegada de Samuel Umtiti. Las Champions de 2011 (Londres) y 2015 (Berlín) fueron con el Jefecito en el campo. Un ejemplo de profesionalidad dentro y fuera del campo y una figura clave en el entorno más próximo de Leo Messi.

El sueño de volver al Barça

En su rueda de prensa de despedida, Mascherano no precisó hacia dónde dirigirá su vida profesional en los próximos meses, pero todo apunta a que probará suerte en los banquillos. De hecho, en una entrevista que concedió hace tres meses al ARA, el de San Lorenzo ya lo apuntó. "Cuando me retire intentaré probar la opción de entrenador. Tendré que ver cuáles son mis sensaciones. Ahora toca prepararse. Tengo el título de entrenador de la Conmebol y seguramente daré mis primeros pasos como técnico en Argentina. Después ya veremos qué pasa", explicó. Y sobre la opción de volver algún día al Barça, añadió: "Claro que deseo llegar algún día a trabajar en clubes donde he jugado, pero no me quiero presionar ni ponerme objetivos inaccesibles [...]. No soy de la casa, a pesar de que en su momento sentí como si lo fuera. Se tendrá que ver si tengo la capacidad para volver a formar parte del Barça. Me siento identificado con las ideas del club".