Joan Laporta: "Aplazar o suspender las elecciones sería muy perjudicial para el Barça"

"Un país que puede ir a trabajar es un país que tiene que poder ir a votar", ha dicho Joan Laporta en una rueda de prensa en su sede el día después de haber presentado más de 10.000 firmas para pasar el corte para ser candidato. El expresidente azulgrana ha insistido en que las elecciones se tienen que celebrar. "El Barça ya no puede esperar más. Estamos perdiendo oportunidades de oro, tanto en el mercado de invierno como para aplicar un plan de choque para empezar a revertir la situación económica: no se han aprobado las cuentas del curso 19-20 ni hay un presupuesto para el actual curso, el 20-21, validado por la asamblea". Y Laporta ha añadido: "Aplazar las elecciones, en el momento en el que está el club, tendría unas consecuencias irreversibles. Este desgobierno no se puede permitir más. No hay razones objetivas de ningún tipo que no aconsejen celebrar las elecciones. Estoy convencido de que los poderes públicos se decidirán por celebrarlas".



El precandidato ha asegurado que los comicios se pueden celebrar "con las medidas de seguridad, con diferentes sedes de votación, diez, repartidas por varias ciudades, para facilitar la participación". "El horario de votación será de 12 horas. Se puede ir a votar por tramos. Con todas las medidas que sean necesarias. Si hiciera falta, que creo que no hará falta, incluso se podría votar durante dos o tres días diferentes", ha insistido. Laporta también ha querido sentenciar que "en su momento, con un pico de la pandemia más elevado que el de ahora, permitían celebrar la votación del voto de censura". "Si hay excepciones para ir a trabajar, también se tienen que hacer excepciones para ir a votar. El Barça necesita elecciones", ha asegurado el abogado. Laporta también ha querido diferenciar entre las elecciones catalanas del 14 de febrero, también en entredicho, con las del Barça: "Son universos muy diferentes, respecto a las elecciones catalanas".



Laporta se ha cerrado a incorporar a otros precandidatos que no han pasado el corte a su equipo electoral, argumentando que ya tiene su equipo y proyecto, y ha afirmado que no le preocupa cuántos precandidatos acaben pasando el corte. Por último, el expresidente azulgrana también ha celebrado la demostración de fuerza que supuso entregar más de 10.000 firmas: "Tenemos moral ganadora y tenemos muchas ganas de poder celebrar las elecciones y ganar las para cambiar la inercia negativa del club. En 2003 revertimos una situación muy similar y la experiencia, en estos casos, cuenta".