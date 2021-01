Laporta: "Si no se celebran las elecciones del Barça será un fraude a la democracia"

"Sería un fraude democrático no celebrar estas elecciones. El Barça necesita acabar con el desgobierno que tiene ahora como sea, aprovechar el mercado de invierno... Hay suficientes medidas, y se podrían adoptar incluso más, para garantizar la participación de los 45.000 socios que iremos a votar", ha sentenciado el candidato a las elecciones del Barça Joan Laporta en el acto que ha organizado este miércoles para presentar su programa económico.

Lo han acompañado en su sede electoral Joan Casas, exdecano del Col·legi d'Economistes de Catalunya; Jaume Giró, miembro de su junta, y Àlex Barbany, empresario de larga trayectoria en el universo del entretenimiento.

Antes de entrar en materia, Casas ha hecho un breve diagnóstico de la situación económica del club: "Intuimos cuál es el punto de partida, pero no tenemos toda la información. El Barça hace una actividad con capital propio y externo. Y actualmente la mayoría de los recursos que tiene son externos, hecho que aumenta el endeudamiento. La estructura financiera que tenemos está construida principalmente con deudas. Por lo tanto, los proyectos de futuro tienen que estar muy diseñados en el ámbito financiero. No puede ser que el club tenga 1.000 millones de ingresos no rentables".

Giró, empresario que ha trabajado en La Caixa, Gas Natural y Repsol, ha centrado su exposición en el control del gasto y la reducción de la deuda que tiene una entidad que, según él, es víctima "desde el 2017 de la maldición de la riqueza repentina después del traspaso de Neymar por 222 millones de euros". "El Barça no ha sacado rendimiento a su volumen de negocio porque la planificación deportiva no ha ido de la mano de la económica. Ha pagado salarios deportivos por encima de la media que se estaba pagando a otros clubes punteros del mundo", ha argumentado.

La punta de esta masa salarial la encarna Leo Messi, que acaba contrato en junio y todavía no ha anunciado sus intenciones. Sobre esta circunstancia, Giró ha hecho la lectura siguiente: "La masa salarial ha crecido tanto seguramente por falta de un proyecto ganador y de liderazgo, cosa que ahora tenemos que priorizar. Si conseguimos hacer un proyecto ilusionante, probablemente no podremos ser el club que más pague del mundo, pero tendremos elementos para convencer a los jugadores".

Giró ha explicado que su plan a corto plazo pasa por contener el gasto de la gestión operativa –la que no responde a la masa salarial– hasta el curso 22/23. También plantea una planificación de plantillas "con criterio deportivo, económico y visión a largo plazo" para evitar la necesidad de operaciones para salvar las cuentas –Arthur y Cillessen– y parar recientes fichajes estrella con poco retorno en el césped. "En los últimos diez años el club ha invertido 1.600 millones de euros en fichajes, 980 de los cuales en los últimos tres años", ha recordado.

Otro aspecto importante de los que ha explicado Giró es la emisión de deuda por dos vías. Una con bonos dirigidos a fans de todo el mundo "que quieran ayudar a bajar las tensiones que tenemos actualmente". Y otra "institucional", dirigida a inversores profesionales, regulada por la CNMV y que se devolverían en tres años. "Con esto pagaríamos vencimientos próximos y podríamos no dejar de invertir", ha vaticinado.

El concepto de Barça Experience Center

En cuanto a la búsqueda de nuevos ingresos, Àlex Barbany cree que el Barça "tiene que cambiar un poquito el chip" y buscar ser referencia en el mundo del entretenimiento, explotando la marca Barça, que, según él, es "el activo más importante del club". "El Barça tiene conseguido el impacto emocional, pero tiene que trabajar la manera de monetizar este sentimiento", ha añadido.

Sobre los patrocinadores, Barbany propone "recuperar su confianza", recuperar el patrocinador " premium", que estará entre los principales y los globales, y una estrategia para "incrementar en tres años un 50% de los ingresos por patrocinadores hasta los 250 millones". Barbany también ha hablado de hacer que las Barça Academy sean "más universales", más pensadas "desde el alcance social y no tanto desde la vertiente económica", y de construir Barça Experience Centers en las capitales de todo el mundo. "Nos negamos a pensar que la globalización del club pase solo por los canales digitales", ha justificado.