Aspiazu, segundo de Valverde en el Barça: "Me parto de risa cuando dicen que no entrenábamos"

Jon Aspiazu , el segundo entrenador del Barça en la época de Ernesto Valverde, ha pasado revista a su etapa en el club azulgrana justo un año después de su destitución. "No fue el momento más oportuno, íbamos primeros y habíamos pasado a la ronda siguiente de la Champions sin perder ningún partido de la fase de grupos, pero el club decidió dar un volantazo a la dirección técnica del equipo y tuvimos que irnos", ha explicado en una entrevista al programa Què t'hi jugues! de SER Catalunya.



El segundo de Valverde ha negado que el equipo no entrenara bien, uno de los motivos por los que Éric Abidal , entonces secretario técnico, justificó la destitución de Valverde y su staff. "Me parto de risa cuando dicen que no entrenábamos. También es cierto que el Barça es un equipo especial y tiene, desde hace muchos años, una manera de trabajar muy específica, y los jugadores compiten cada tres días y se ponen en forma jugando", ha explicado.



Aspiazu ha hablado del descubrimiento de Ansu Fati, que debutó con él y Valverde en el banquillo azulgrana. "Tuvimos lesiones en el primer equipo, él jugaba en el filial y lo fuimos a ver. Cuando vi cómo tocaba la primera pelota ya me pareció un chico especial. Le dijimos a Ernesto que tenía buena pinta y en el primer entrenamiento de Ansu con el primer equipo nos dijo: " Ansu se queda con nosotros".



Al ayudante del técnico extremeño, que actualmente está sin equipo y centrado en intereses y aficiones más allá del fútbol, también le han preguntado por los naufragios del equipo en la Liga de Campeones. "Solo perdimos dos partidos de Champions , pero sí, fueron caros", ha afirmado Aspiazu en referencia a las duras derrotas de Roma y Liverpool. "El partido fue mucho más igualado de lo que representó el resultado final. Pero el último gol fue tan determinante y tan fuera de lo común que fue un lastre increíble", ha valorado específicamente sobre la derrota en Anfield . "A ese partido íbamos con más temores, a pesar de que algún jugador había dicho a Valverde: 'Míster, pero ¿cómo piensas que podemos perder?' 'Soy el entrenador, tengo que prever todas las opciones', fue la respuesta".