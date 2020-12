Jordi Farré: "Fichar a Neymar saldría baratísimo"

"El objetivo a corto plazo es conseguir el máximo de firmas posibles". Así de claro se expresaba Jordi Farré, precandidato a la presidencia del Barça, durante la presentación de su sede electoral y de parte de su equipo directivo. En época de pandemia y con 9 aspirantes, movilizar a los socios será complicado, y por eso este empresario se las está ingeniando para encontrar el máximo de apoyos posibles entre el 22 de diciembre y el 11 de enero. A parte de tener locales repartidos en todo el territorio, incentivará a los que le apoyen en su sede regalándoles una pizza y un tatuaje –"de verdad, no una calcomanía"– del escudo del Barça.

Farré, que ya fue precandidato en 2015, es consciente de la dificultad de conseguir los apoyos. "En las anteriores elecciones aprendí a buscar firmas. Había cola en nuestra sede y esto nos engañó. Ahora tenemos la logística preparada. El camino a seguir es el mismo que el de la moción", comentaba. Farré fue el impulsor precisamente de la moción de censura que acabaría provocando la dimisión anticipada del presidente Josep Maria Bartomeu, y que recogió –con la colaboración otros precandidatos y entidades azulgranas– más de 20.000 firmas.

Sede en Numancia 63

Este empresario, nacido en L'Hospitalet en 1975, ha instalado su sede en la calle Numància 63 de Barcelona, y la ha convertido en un pequeño museo del Barça, con camisetas y trofeos, y también un espacio de juego para los niños, con un futbolín o una cesta de baloncesto. Si bien la recogida de firmas durará todas las fiestas de Navidad, el intensivo para captar apoyos se condensará en tres días. En paralelo, también habrá un concurso de diseño para imaginar la camiseta del Barça. Farré se ha comprometido a hacer que, si gana los comicios, el ganador de este concurso "tenga el honor de diseñar la camiseta del Barça de la temporada próxima".

Con el lema "Nou impuls Barça", Farré ha presentado su campaña, titulada La Gran Remuntada. En el acto también ha presentado a parte de su equipo directivo, donde estarán Alexandra Bogunyà (deporte femenino), Carla Teixidó (área social), Cisco Pujol (área institucional), Joan Soler (área deportiva) y Josep Triadó (área económica). Entre las propuestas están impulsar equipos femeninos en todas las secciones, mejorar la comunicación entre directiva y socios, tejer complicidades con administraciones y federaciones, reforzar La Masía como motor deportivo y económico o minimizar la dependencia que tiene el Barça de los bancos.

En cuanto a nombres propios de la actualidad, Farré ha asegurado que su candidatura está "hablando con muchos jugadores", y que uno de estos es Neymar. Un jugador que, a su entender, saldría "baratísimo". "Al final tenemos que ir a vender y es mejor hacerlo con un jugador top que a la inversa. Cuando se contrata a un jugador como este se habla de inversión, no de gasto. Creo que son jugadores rentables que al final salen baratísimos".

Y ha defendido que, si gana las elecciones el día 24, quiere que Messi renueve "el día 25" a través de ofrecerle "un proyecto ilusionante". En cambio, no se ha mojado sobre la continuidad de Koeman, de quien ha dicho desconocer "cuál es su proyecto deportivo".

A nivel electoral, Farré cree que las elecciones no serán un cara a cara entre Font y Laporta. "Quien dice esto no tiene ni idea de la historia del club". Y ha vaticinado "una campaña sucia" por los " inputs" que ya le están llegando, a pesar de que no los ha concretado. También ha negado que el club se pueda convertir en sociedad anónima deportiva (SAE): "Tenemos un patrimonio limpio de 3.000 millones de euros. El problema es que no se genera caja. La situación es mala pero la SAE es una línea roja que no pasará". "No tenemos una hipoteca a 30 años, nuestras hipotecas, entre comillas, son contratos a 2 o 3 años. Lo que toca hacer es que los gastos sean estables, igual que los ingresos", ha añadido Triadó, actual alcalde de Premià de Dalt y antiguo banquero, que se encargará de las finanzas del club si la candidatura gana las elecciones.