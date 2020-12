Kilian Jornet: "La manera de vivir de los deportistas también contamina"

Hace pocos días Kilian Jornet tuvo que abandonar su reto de correr 24 horas seguidas en pista y batir el récord del mundo. Llevaba 10 horas y empezó a encontrarse mal. "Ahora estoy mejor, pero toca descansar un poco", ha comentado el atleta catalán desde Noruega, donde vive, en una entrevista a TV3.

Jornet ha explicado que después de viajar por todo el mundo corriendo por la montaña, ha decidido dar un paso más allá y ha creado su fundación para luchar contra el cambio climático. "He creado la fundación porque he visto que la manera de vivir de los deportistas también contamina. No somos propietarios del planeta, lo tenemos que preservar", ha apuntado el atleta.

"Que el viaje sea la excepción, no la norma"

El atleta catalán también ha hablado sobre la relación de la sociedad con la naturaleza: "Tenemos que mirar porque hay unas zonas muy masificadas, y eso es un problema. Tenemos que cambiar el modelo económico porque el modelo de trabajo hace que todo el mundo tenga fiesta los mismos días". Jornet considera que el mundo de las carreras de montaña es "uno de los entornos con más concienciación", pero, avisa, igualmente los viajes "generan mucha contaminación". "Hay que repensar también el mundo del deporte", ha añadido, y ha explicado que los regalos que acostumbran a darles después de las carreras "acaban en la basura al cabo de poco tiempo". "Tenemos que hacer un cambio, y que el viaje sea la excepción, no la norma", ha resumido Kilian Jornet.

El atleta catalán, que vive en Noruega con su pareja, la atleta Emelie Forsberg, ha explicado que están esperando "un segundo hijo o hija". "A ver si pueden jugar juntos con la niña. Nuestra intención es seguir llevando el mismo modo de vida", ha apuntado, sonriente.