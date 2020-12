Koeman: "Estoy muy enfadado, somos el Barça y no podemos perder los partidos así"

Con la visita del Juventus de este martes (21 h, Movistar Liga de Campeones), el Barça espera lamerse las heridas del decepcionante rumbo en la Liga y seguir con la estrella ganadora en Europa. Los azulgranas lo tienen todo de cara para acabar como primeros de grupo, una realidad que solo cambiaría si la Juve los gana por un marcador superior al 0-2 que el equipo de Ronald Koeman consiguió en Turín en una de las mejores actuaciones del equipo de este curso. "Nuestro objetivo siempre es jugar bien y ganar. Queremos quedar primeros, tenemos tres puntos de ventaja y el resultado en su campo", ha dicho el técnico.

Koeman se fue muy decepcionado de la derrota en Cádiz. "Yo no hago teatro. Estoy muy enfadado. Así se lo dije a los futbolistas ayer. Somos el Barça y no podemos perder estos partidos cometiendo estos errores. Nos están costando puntos y hemos dejado escapar demasiados puntos que no nos podíamos permitir", ha confesado el entrenador azulgrana. Koeman no ha revelado si hará rotaciones este martes y ha lamentado las bajas de Ansu y Dembélé, dos futbolistas que aportan "frescura y desequilibrio", pero ha afirmado que sacará "un equipo fuerte" contra la Juve.

Respecto a la falta de fútbol del equipo y las derrotas contra el Cádiz y el Alavés, el preparador ha dicho que no busca excusas y que, ante defensas tan cerradas, lo que necesitan es no cometer errores y avanzarse en el marcador, así "empieza un partido diferente". Koeman también ha defendido a Messi –"Leo no es el responsable de nuestros errores, es una cosa de todo el equipo, así como la falta de efectividad que hemos tenido en algunos partidos"– y ha negado que al equipo le falte liderazgo: "No necesitamos a alguien que esté todo el rato dando gritos en el campo, a mí no me gustaba cuando era jugador tener a un entrenador todo el rato en la banda gritando, pero sí que tenemos que coger todos algo más de responsabilidad".

El neerlandés no podrá contar entre dos y tres semanas con Dembélé. "Es un paso atrás, porque él estaba bien, había mejorado mucho y es una lástima, por su pasado reciente con las lesiones. Notó una pequeña molestia cuando entró contra el Cádiz. Pensaba que no sería nada pero, al final, sí", ha explicado Koeman. "Creo que perderemos a más futbolistas por lesiones, sigo sin entender los horarios. Si jugamos el martes a las nueve de la noche, no entiendo por qué jugamos a las nueve el sábado. Llegamos a casa a las cuatro y media de la madrugada y el martes volvemos a jugar a las nueve. No puede ser que el sábado llegamos a las cuatro y media a casa y el martes tengamos ya que volver a jugar. No es una ayuda para los equipos españoles. Están matando a nuestros jugadores", se ha quejado el entrenador azulgrana.

"Cristiano no es ningún estímulo para nosotros" Koeman ha elogiado al delantero portugués del Juventus, que volverá por primera vez al Camp Nou desde que marchó del Real Madrid, pero ha negado que sea "un estímulo individual", sino que se enfrentan "dos grandes equipos". "Si tenemos la pelota nosotros, será menos peligroso", ha añadido. Respecto a la comparativa entre Cristiano y Messi, ha dicho que "son diferentes, pero han sido los mejores durante los últimos 10-15 años". "No hay que preguntar cuál de los dos es el mejor, este martes disfrutaremos de los dos en el Camp Nou".

Coutinho: "He trabajado mucho para ser más fuerte mentalmente"

Philippe Coutinho, por su parte, podría ser titular este martes después de que solo disputara 45 minutos el sábado contra el Cádiz. "Queremos pasar como primeros y queremos hacerlo ganando. Además, como venimos de una derrota, a pesar de que sea de otra competición, tenemos todavía más ganas de hacerlo bien", ha valorado el brasileño. "Estamos frustrados por la derrota, era un partido importante, y esto se nota en el ambiente, pero tanto todo el equipo como yo solo estamos focalizados en mejorar. Tenemos muchas ganas de mejorar, de arreglar los detalles que no salen bien, de esto hablamos mucho con el míster y entre nosotros. Hay muchas cosas que mejorar, pero lo resolveremos".

"Sé que mi rendimiento en el Barça todavía no ha sido el que se esperaba de mí. He trabajado mucho mentalmente para estar bien y me considero mucho más fuerte en este sentido. También he mejorado físicamente. He aprendido de mi primera etapa en el Barça", ha explicado Coutinho, que es la primera vez que habla después de volver de su cesión al Bayern. "Estamos en un proceso de renovación, hemos cambiado de entrenador, se han ido jugadores importantes... Se tiene que tener paciencia", ha valorado. Respecto a su posición, el atacante brasileño ha admitido que donde está más cómodo es "jugando por el centro".