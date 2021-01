Koeman: "Lo mejor sería tener presidente cuanto antes mejor"

El Barça buscará siguiendo consolidar su mejora como visitante este sábado contra el Granada (18.30 horas, Movistar LaLiga). "Es otro campo, otro rival... No se puede comparar con el partido contra el Ahtletic Club. Tenemos que jugar bien, ser humildes, tener personalidad en el campo y hacer las cosas bien con y sin la pelota, estar concentrados", ha explicado Ronald Koeman. "Nuestra trayectoria en la Liga hasta ahora no nos permite distracciones ni pensar más allá del próximo partido", ha reconocido también el técnico neerlandés.

"Sabemos que esta era una semana fuerte, con tres partidos fuera de casa y, como hemos dejado escapar puntos antes, es importante hacerlo bien para demostrar a los otros equipos que también podemos luchar por la Liga. Lo que está claro es que no podemos fallar y esto nos añade mucha presión, porque sabemos que no podemos perder más partidos y que no podemos fallar más", ha valorado Koeman sobre las opciones reales de su equipo de luchar por la Liga.

Koeman, que ha presentado a la secretaría técnica (Ramon Planes) un plan de altas y bajas, ha explicado que ha hablado con los jugadores a los que se les ha comunicado que se busquen una salida. "Sin decir nombres, a los jugadores jóvenes que no están jugando les he recomendado una salida. No es bueno para un jugador joven estar casi un año sin jugar", ha afirmado en unas palabras que han parecido dirigidas a Riqui Puig, con contrato hasta 2023 y que prácticamente no está contando para el neerlandés.

Respecto a las altas, el entrenador azulgrana ha insistido en que su voluntad es "reforzar el equipo en el futuro inmediato" y que hay "varias razones para hacerlo", argumentando que, en algunas posiciones (especialmente en la parcela ofensiva), quiere "más competencia" para poder "mejorar". A pesar de eso, el neerlandés ha acabado su respuesta afirmando que conoce la situación del club y que si los fichajes no pueden llegar ahora se tendrá que pensar en "el año que viene". En este sentido, Koeman ha afirmado que lo mejor sería tener "un nuevo presidente cuanto antes mejor", pero que las elecciones solo se pueden celebrar "si las condiciones sanitarias lo permiten".

El Cornellà, rival en la Copa

Respecto al rival en la primera eliminatoria de Copa al que se enfrentará el equipo, el entrenador azulgrana ha pedido respeto por el Cornellà, equipo que ha dado la primera gran sorpresa de la competición después de eliminar al líder de Primera, el Atlético de Madrid. Koeman ha explicado que se tendrán que adaptar al terreno de juego y que les servirán los informes del Barça B, rival del Cornellà en la Segunda División B. El entrenador ha definido al conjunto catalán como justo vencedor de la eliminatoria contra el conjunto del Cholo Simeone.