Koeman: "No he visto ningún problema entre Messi y Griezmann"

A pesar de que el partido de este sábado contra el Atlético de Madrid es de alto voltaje, Ronald Koeman ha tenido que salir al paso de las declaraciones del miércoles de Messi en el aeropuerto del Prat después de que el tío de Antoine Griezmann, Emmanuel Lopès, lo acusara de ser uno de los culpables del bajo rendimiento del atacante francés. "Puedo entender que Leo estuviera enfadado. Después de un viaje tan largo, llega al aeropuerto, lo retienen durante una hora [por una inspección de Hacienda ] y, después, le preguntan por cosas de Griezmann... Pues creo que se lo tendría que respetar más. Yo no he visto ningún problema entre los dos jugadores, ni en los entrenamientos, ni en el vestuario... Creo que hay bastantes imágenes suyas en los que se les ve bien..." En relación con unas declaraciones también críticas del ex agente de Griezmann, Eric Olhats, Koeman ha afirmado que eran "de una persona con quien Griezmann hace tres años que no trabaja". "Para mí son tonterías", ha asegurado.

El técnico azulgrana no ha querido hablar más del tema. Sobre el futuro del argentino, ha dicho que consideraba que "tiene que ser en el Barça", ha pedido paciencia y ha negado que lo vea más fuera del club que dentro, sin querer alargarse en la respuesta. También ha rechazado relacionar la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City con el futuro de Messi lejos del Barça, pero sí ha aprovechado la ocasión para felicitar al técnico catalán: "Estoy contento por él. Sé que está muy a gusto en el City y ha renovado con el club donde quiere estar. Lo felicité ayer y si él está contento, yo también. Es una referencia importante para muchos entrenadores".

Respecto a Griezmann, ha dicho que lo veía "contento, con ganas de trabajar y de mejorar como cualquier otro jugador". En cuanto a la cita contra el Atlético de Madrid, lo ha definido como un partido muy disputado en el que cree que los dos equipos llegan bien a pesar de las bajas, y ha alabado tanto a Diego Pablo Simeone como a João Félix, el delantero de moda del conjunto colchonero y principal referencia ofensiva de los madrileños con la baja por coronavirus de Luis Suárez.

Koeman critica los horarios

El entrenador azulgrana se ha mostrado especialmente crítico con los horarios de los partidos de su equipo. "Con las paradas por selecciones, el calendario está muy ajustado para los equipos grandes, porque los internacionales ahora tienen que jugar tres partidos, uno de los cuales amistoso... Dicho esto, entiendo a los seleccionadores, porque también lo he sido, pero nunca he puesto en riesgo a ningún jugador. Lo que no entiendo es que juguemos tantos partidos fuera de casa a las 21 horas, y cada tres días. Entiendo que tengamos que jugar contra el Atlético a las 21 horas, porque es un partido del cual todo el mundo estará pendiente, pero no otros. Jugamos el sábado a las 21 horas y después el martes, en Kiev (Ucrania), volvemos a jugar a las 21 horas, a pesar de que ahí es una hora más... Otros equipos, en estos países, han jugado por la tarde... Se tiene que ayudar a los equipos grandes y pensar en sus jugadores...", ha concluido, indignado, el entrenador.