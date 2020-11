Laporta: "Tenemos un plan para devolver al Barça a la primera línea mundial"

Joan Laporta salta al ruedo electoral. El expresidente del Barça (2003-2010) y excandidato a las elecciones del 2015 –las que ganó Bartomeu– vuelve a ser una opción para gobernar la institución azulgrana después de los comicios previstos para el 24 de enero de 2021. Laporta ha escenificado el paso adelante en un acto multitudinario en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Con mascarillas, gel hidroalcohólico, distancias de seguridad y una canción en bucle denominada Estimem el Barça, lema de su campaña, Laporta ha empezado a explicar el proyecto que tiene para intentar recuperar la presidencia de la entidad.

"Quiero al Barça, quiero al club, La Masía. Quiero ser presidente porque tengo la experiencia y la pasión necesarias para aplicar los cambios que necesita el club. Tenemos un plan para devolverlo a la primera línea mundial. No podemos dejarnos llevar por las inercias", ha explicado Laporta, que antes de iniciar la rueda de prensa, aprovechando su presencia en Sant Pau, también ha aplaudido la tarea del personal sanitario durante la pandemia de covid-19 y ha recordado los centenares de socios del Barça que han muerto durante la pandemia. Así mismo, ha agradecido el apoyo del Primavera Sound a su candidatura. De hecho, uno de los artistas de la discográfica del festival barcelonés, Ferran Palau, ha ofrecido música en directo.

"Coger la maleta y salir a vender"

En un discurso inicial que se ha extendido durante unos minutos, Laporta ha repasado los aspectos que irá desarrollando a medida que pase la campaña. Ha mencionado a Cruyff, mito azulgrana y uno de sus grandes valedores cuando fue presidente, y ha querido subrayar la transversalidad del gobierno que tiene ganas de implantar: "En nuestro Barça cabrá todo el mundo. No es incompatible defender los valores de Catalunya con respetar la sensibilidad de millones de forofos en todo el mundo". Sobre otro de los asuntos que más preocupan a los socios a las puertas de los comicios, Laporta ha tirado de mensaje optimista: "Trabajaremos por la recuperación económica de la entidad. Hemos estudiado la situación y es dramática, pero la revertiremos con esfuerzo y trabajo. Nos tendremos que arremangar, coger la maleta y salir a vender. Tenemos que generar ingresos. Tenemos un plan de choque detallado que os presentaremos a medida que avance la campaña. Tendremos que administrar bien los nuevos ingresos que tendremos".

651x366 Joan Laporta presenta su candidatura / Albert Gea / REUTERS Joan Laporta presenta su candidatura / Albert Gea / REUTERS

Ya en rueda de prensa, ha ido respondiendo sobre diferentes aspectos de la actualidad azulgrana y de la precampaña.

El futuro de Messi en el club. "Nadie puede tener dudas sobre el aprecio que Messi tiene por el Barça. No he hablado con él de estos temas. No sería conveniente hablar sin poder tener facultades para decidir. Por eso tienen que pasar las elecciones. Espero tener la confianza de los socios y seguro que hablaremos. En lo que sí insisto es en que Leo quiere al Barça. Él no se irá nunca por dinero. Los jugadores necesitan un trato casi familiar. Y seguro que será el primero en entender la situación que vive el club".

No habla de fichajes. "Sería una falta de respecto a los excelentes jugadores del primer equipo hablar de fichajes. La mejor recomendación es no estorbar a la plantilla. Tenemos planes en este sentido, pero desestabilizaríamos la gestión del vestuario. Además, primero preferiría ver qué tenemos en casa".

Unidad del barcelonismo. "Unidad no quiere decir unitarismo. Los presidenciables son bienvenidos y legítimos. Yo tengo muchas ganas. Que haya muchos aspirantes refuerza la naturaleza democrática del club. Espero que después de las elecciones vayamos todos juntos y estemos a la altura de las circunstancias complicadas que hay".

El pacto salarial, una huida hacia adelante. "El acuerdo de la gestora imagino que lo tendrá que aprobar el nuevo presidente. La gestora solo puede administrar. Tirar la bola hacia adelante y que tenga que ser la próxima junta la que pague... Me gustaría revisar el acuerdo si gano las elecciones. Seguramente la situación dramática del club a nivel económico lo pide, pero no querría que la gestora se extralimitara".

Las elecciones de 2015. "Me presenté en el último momento porque me animaron a hacerlo. Mi sorpresa fue sacar más de 15.000 votos en el peor escenario posible [Bartomeu ganó después de un triplete]. Y aquí me tenéis otra vez. Se tiene que ser valiendte para asumir este reto. Me gusta ver que estoy rodeado de gente que lo quiere asumir".

Nuevos ingresos. "Ingresaremos mucho menos de lo que está presupuestado. La situación es complicada, pero tenemos la posibilidad de generar nuevos ingresos en el terreno digital. El Barça Corporate, el Espai Barça, las nuevas competiciones... Todo esto puede representar nuevos ingresos y los tendremos que administrar bien".

La mala gestión de Bartomeu. "No todo ha venido por el coronavirus . Viene del 2016 por no haber tomado las decisiones correctas. Se ingresó dinero y se gastó en operaciones que quizás no hacían falta. ¿Una acción de responsabilidad? Tengo la voluntad de salir adelante y no poner el retrovisor. Tengo muchas energías".

Confianza en Koeman. "Ronald tiene contrato y tenemos que estar predispuestos a esperar que lo haga bien. No se ha encontrado un situación fácil. En el caso de Xavi, lo aprecio mucho desde mi época de presidente. Tiene que ser referencia del futuro del Barça. Sabe mucho fútbol y quiere enfocar su vida al fútbol. No he hablado con Xavi de ningún proyecto deportivo, ya veremos qué pasa".

El papel de la mujer en el Barça. "Tenemos que mejorar cuestiones tan sensibles como la igualdad de género. Las mujeres estarán presentes en la junta, en el cuerpo ejecutivo del club, y a ver si podemos promocionar todavía más el fútbol femenino".

Descarta pactar con Víctor Font. "A estas alturas, los pactos son casi imposibles. Cada aspirante tiene su proyecto. No veo factibles alianzas con otros candidatos".