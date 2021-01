Muere el piloto francés Pierre Cherpin después de cinco días en coma a consecuencia de un accidente en el Dakar

El piloto de motos francés Pierre Cherpin, de 52 años, ha muerto cuando era trasladado en avión sanitario desde la ciudad de Yeda a Francia, según informa la organización del Dakar.

"Durante su traslado en avión medicalizado, Pierre Cherpin ha muerto el 14 de enero a consecuencia de las heridas que sufrió en su caída durante la séptima etapa. La caravana de Dakar traslada su pésame a su familia, parientes y amigos", ha anunciado el Dakar.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died donde Jan 14th from injurias caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like tono extend its sincero condolencias tono his family, relativas & friends. https://t.co/ccj4ctou9d pic.twitter.com/zxq9o49eng