Piqué valora la dimisión de Bartomeu: "Había que darle una sacudida al club, cada año estábamos peor”

En agosto, después de la derrota por 2 a 8 contra el Bayern, Gerard Piqué dijo públicamente que el club necesitaba cambios. Ayer, una semana después de la dimisión del presidente Josep Maria Bartomeu, el central y capitán se reafirmó en su discurso. “Había que darle una sacudida al club. Era obvio que la tendencia era decreciente y que cada año estábamos un poco peor”. El futbolista, siempre implicado en la vida institucional y social del Barça, añadió que este “no es un año fácil”, ni por la pandemia ni por el “proceso de muchos cambios” en los cuales está inmerso el club, pero que los futbolistas “se tienen que adaptar”.

Piqué, consciente de que en el Barça “nunca hay años de transición”, ve en el escenario electoral una opción para hacer fuego nuevo. “Ahora habrá elecciones, una nueva junta, y con ella un cambio que se irá viendo los próximos meses. Nos tenemos que dar tiempo”. Pero, mientras tanto, el central reconoce que los futbolistas también tienen que contribuir. “Es normal que no nos consideren candidatos a la Champions después de los últimos años. Tenemos que ir ganando partidos, nada más. Los resultados acaban llegando, siempre, si el grupo humano funciona”.

Más allá de esto, el central, así como también el entrenador Ronald Koeman y el portero Ter Stegen, hicieron autocrítica después de ganar por la mínima al Dinamo de Kiev. “La presión no ha sido del todo buena, no estábamos muy situados. Hoy no esperábamos sufrir”, explicó el central, autor del segundo gol azulgrana, que lamentaba haber fallado “tantas ocasiones” en la primera mitad.

Por otro lado, Koeman reconoció que el equipo había perdido “el control del partido” y que el portero Ter Stegen había sido “fenomenal”. Todo ello, después de haber desaprovechado “muchas ocasiones”. “Ter Stegen ha demostrado que es un gran portero y que ha vuelto en forma. Lo necesitamos”, lo elogió el entrenador.

“No tenía dudas para renovar”

El portero, a su vez, se expresaba en una línea similar al entrenador. Sobre su situación personal, a parte de decir que tenía muchas ganas de volver a jugar, también aseguró que “nunca” había tenido “dudas para renovar” con el Barça.