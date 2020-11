Planificar, recuperar y aleccionar: el método Koeman

Buena lectura y ejecución de partido de Ronald Koeman. La titularidad de Martin Braithwaite habla tan bien del danés como del técnico neerlandés. Ya antes de su sonada llegada -el Barça pagó deprisa y corriendo 18 millones de euros de su cláusula de rescisión - se entendía que el jugador no tenía bastante nivel para jugar en el Barça, pero no por eso tiene que dejar de ser útil. Contra el Osasuna, Koeman quería "un 9 para fijar a los centrales y, así, encontrar más espacios", y Braithwaite ha cumplido con lo que se le pedía y ha vuelto a ver portería. El danés acumula tres goles en los últimos dos partidos, contra rivales, a priori, muy inferiores, como el Dinamo de Kiev y la Osasuna, pero es un comodín que, además de revalorizarse de cara a un posible traspaso, ofrece soluciones a Koeman en partidos como el de hoy.

Entre los méritos del entrenador neerlandés también se empieza a dibujar la recuperación de Antoine Griezmann. El delantero francés ha hecho contra el conjunto navarro quizás su mejor partido desde que viste de azulgrana . Desde la entrevista a 'Universo Valdano', en la que pedía "tiempo y tranquilidad", ya acumula dos goles. Destaca especialmente el de este domingo, pero, sobre todo, lo mejor ha sido su actuación: se ha desmarcado con inteligencia y ha contribuido a la fluidez del ataque (con un gol y una asistencia).

Un dato habla por sí solo: Griezmann y Leo Messi han conectado en hasta 20 ocasiones, cuando, hasta no hace mucho, con suerte llegaban a una decena de interacciones entre ellos. "Este es el Griezmann que queremos", ha dicho Koeman después del duelo. Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho también parece que podrán aportar más al Barça con Koeman de lo que han demostrado hasta ahora.

Lesión de Lenglet y toque de atención a Mingueza

Exigencia con Mingueza. Ronald Koeman fue central del Barça con Johan Cruyff como entrenador. Ni que los errores del joven defensor del plantel hayan llegado con los azulgranas dominando tanto el partido como el marcador, la concentración no es negociable para el técnico neerlandés. El central del filial cumplió con nota notable contra el Dinamo de Kiev. Contra el Osasuna, dos distracciones -dos pérdidas de pelota- que han costado dos sustos al Barça le recuerdan que la exigencia del primer equipo no permite relajarse.

Así se lo ha hecho saber el técnico neerlandés al final del partido, cuando ha priorizado dar indicaciones y corregir a Mingueza antes de estar feliz por el resultado y el juego del equipo. "Le he dicho a Óscar que ha hecho un gran partido, pero que ha tenido dos pérdidas de pelota que no pueden ser. En una de las pérdidas casi nos marcan un gol -Kike Barja ha acabado rematando en el palo- y, en la otra, casi nos hacen una ocasión clara. Como central, le he dicho que se puede hacer un gran partido, pero que con dos errores como estos puedes sufrir", ha explicado el neerlandés respecto a algunas de las pinceladas de la conversación que ha mantenido con el futbolista.

Las bajas en el eje de la defensa le han abierto la puerta del primer equipo, y un nuevo contratiempo -esta vez con lesión de Clément Lenglet, con problemas en el tobillo derecho- convierte al central de Santa Perpètua de Mogoda en el protagonista. Con la baja del central francés, ahora mismo Koeman no tiene disponibles ninguno de los cuatro centrales del primer equipo -Lenglet, Piqué, Araujo y Umtiti-. Después del partido contra el Osasuna, el entrenador azulgrana ha afirmado sobre los problemas físicos de Lenglet que "no parecen graves", pero hasta este lunes no se conocerán los detalles de la lesión.