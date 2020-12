Tusquets dice que la situación económica al Barça es "pésima" y que "habría vendido a Messi en verano"

La situación económica del Barça es "pésima" y por eso, en términos estrictamente monetarios, habría sido "deseable vender a Messi en verano". Así de claro y contundente se ha expresado Carles Tusquets en RAC1, en una entrevista en la que el presidente de la comisión gestora ha revelado que se ha negado a firmar facturas pendientes de la junta de Bartomeu porque "no las veía claras".

"Desde el punto de vista económico habría vendido a Messi en verano. Habría sido deseable por el dinero que habría recibido el club y lo que se habría ahorrado", ha dicho Tusquets, que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de justificar todas las decisiones que ha tomado como presidente de la gestora, siempre enfocadas a salvar al club de la quiebra económica. Por ejemplo, posponiendo el pago de 172 millones de euros que se tenía que hacer a los jugadores este mes de enero y que, con el acuerdo al que se llegó, "permite ahorrárselos a corto plazo".

Tusquets ha añadido que la situación de tesorería del Barça es "pésima pero con esperanza" y ha admitido: "Cuando podamos abrir el estadio, las tiendas y el museo aportarán 220 millones de euros sin hacer nada. Más otros ingresos colaterales, serán 320 millones".

También ha lanzado un dardo a Josep Maria Bartomeu, presidente del club hasta la dimisión, a finales de octubre. Tusquets ha explicado que no han querido "firmar algunas facturas de la anterior junta": "No las veíamos claras". "Estas facturas las trasladaremos a la junta directiva" que gane las elecciones. "No diré de qué se trata, pero son cosas que no están muy formuladas ni creemos que se ajusten al precio de mercado", ha comentado sin dar más detalles.