Víctor Font: "No podemos tener un 20% de participación a las elecciones más importantes de la historia del Barça"

El candidato a la presidencia del Barça Víctor Font cree que celebrar las elecciones el 24 de enero no garantiza el derecho a voto de todos los socios azulgranas. Si bien admite que aplazar la fecha de los comicios lo beneficia, aboga por que "se abandonen los intereses personales" y propone "sumar esfuerzos" con la comisión gestora y los otros dos candidatos, Joan Laporta y Toni Freixa, para tomar decisiones clave para el futuro de la entidad y trabajar para que las elecciones se puedan celebrar con las máximas garantías.

La campaña, parada. "Mañana tenía un debate en Catalunya Ràdio. Es lo que había pedido para confrontar proyectos. Pero la situación sanitaria añade una incertidumbre que ha provocado que muchos actos previstos se hayan pospuesto. Además, primero hay una reunión del club con la Generalitat, y después, al atardecer, hemos sido convocados los tres aspirantes a la presidencia del club".

Elecciones más temprano que tarde. "Desde Sí al Futuro llevamos años pidiendo que el Barça sea más democrático. En agosto, cuando se dio la derrota en Lisboa, dijimos que el club necesitaba un nuevo gobierno cuanto antes mejor. Apoyamos la moción de censura, que tuvo 20.000 firmantes. Y el 11 de noviembre, cuando la gestora tomó posesión, le pedimos que trabajara para garantizar el derecho a voto ante una eventual complicación por la pandemia".

Socios con miedo de salir a votar. "Ahora estamos en medio de la tercera oleada y el derecho de los socios no está garantizado el día 24. Tenemos 40.000 socios y socias de más de 40 años. Hoy el gobierno nos ha explicado que los confinamientos municipales se tienen que mantener como mínimo hasta el 25 de enero. El paso siguiente, si las cosas no van bien, ya es el confinamiento domiciliario. Dada esta situación, hay muchos socios y socias que no saldrán de casa para votar".

Decisiones urgentes. "Tenemos que traducir el «Todos unidos somos fuertes» en consensos. Consensuamos con la gestora decisiones que hay que tomar en los próximos dos meses. Una es si fichamos a Eric García, cuando es evidente que tenemos relaciones con el club que es propietario de este jugador [el Manchester City], y la otra es solucionar los problemas de liquidez del club".

Eric García. "Si nos ponemos de acuerdo con Laporta y Freixa, Eric García vendría en el mercado de invierno al mejor precio posible".

Fecha de las elecciones. "Si pueden ser en marzo, mejor que en abril . Si pueden ser en febrero, mejor que en marzo . De hecho, me gustaría que fueran el 24 de enero, pero tenemos que asegurar el derecho a voto, que está por encima de cualquier otra cosa. Y ahora esto no está garantizado".

Laporta, contrario al aplazamiento. "La opinión de Laporta no es relevante. Entiendo que a él no le interesa cambiar la fecha por la inercia que lleva, porque es más conocido. Importa la de los expertos, que insisten que tenemos que interactuar menos, que tenemos que teletrabajar, que tenemos que reducir la movilidad. Los expertos no tienen intereses políticos. La normativa de las elecciones no ofrece alternativa: te tienes que saltar el confinamiento municipal para ir a votar".