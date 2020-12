Víctor Font: "Nunca le pediría a Xavi que me firmara un acuerdo de exclusividad"

"Xavi no es propiedad de esta candidatura. Nunca le pediría a Xavi que firmara un acuerdo de exclusividad con Sí al Futur. Sería quemarlo". Así respondía Víctor Font a la enésima pregunta sobre si Xavi Hernández sería el entrenador de manera inminente en el caso de ganar las elecciones a la presidencia del Barça el 24 de enero. El empresario ha insistido en el ex jugador y ahora entrenador como "un activo único", pero esto no significa que tenga que ser el entrenador ahora mismo, ni que otros candidatos no puedan contactar con él para hacerle propuestas parecidas.

Víctor Font ha aprovechado su primer acto de precampaña presencial –hasta ahora todos se habían tenido que hacer en formato telemático– para hacer hincapié en su proyecto, que no pasa por nombres propios de fichajes sino por generar "una estructura donde todas las piezas encajen". "Hay que cambiar los marcos mentales de la gente, esta idea de un modelo presidencialista en el que solo se dicen nombres para ganar, aunque a veces no sean verdad".

Hay que crear una estructura donde todas las piezas encajen Víctor Font Precandidato al Barça

"Es imprescindible que, cuanto antes mejor, montemos la estructura deportiva de arriba abajo. Ya sé que preocupa mucho el resultado del domingo, y si a Koeman se lo tiene que echar o no. Pero la cosa más importante, y en esto se tiene que hacer pedagogía, es en la estructura. Cuando Messi dice que está decepcionado, el problema es este. Y esto es lo que empezaremos a implementar el día 25 si ganamos las elecciones".

El candidato ha evitado responder sobre si el actual entrenador tendrá más o menos continuidad, pero sí ha cerrado las puertas al retorno de Neymar. Y de Messi, a quien cree que puede convencer a través de esta estructura que pretende crear, ha añadido que está "convencido" de que se esperará a después de las elecciones para decidir su futuro. A toda ley, el argentino ya podría firmar por otro club el día 1 de enero.

Nueva sede y dos consejeras

Font, que se ha desmarcado de propuestas como las de Laporta asegurando que su candidatura trae "fuego nuevo" al club, ha presentado su sede electoral en la calle Balmes de Barcelona, en el hotel Olivia. Y también sus dos primeras consejeras –así denomina a los integrantes de la junta directiva–. Son Joana Barbany (Barcelona, 1973), que se encargaría del negocio digital, y Maria Teresa Andreu (Barcelona, 1952), que se ocuparía del deporte femenino.