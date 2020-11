Toni Nadal acompañará a Víctor Font en la carrera electoral para presidir el Barça

La precandidatura Sí al Futur encabezada por el empresario catalán Víctor Font ha presentado al primero de sus miembros del consejo que lo acompañarán en su carrera hacia la presidencia del Barça. Se trata de Toni Nadal, hermano del ex futbolista del Barça Miquel Àngel Nadal, y tío y exentrenador del tenista Rafa Nadal. Font quiere vestir a su equipo con "consejeros que ayuden a la institución de forma muy transversal".

"Nadal tendría un rol relevante para montar, con un equipo de profesionales, un área de comportamiento dentro del club, que sería de primera creación. Que sea una área transversal que ayude a todos los miembros de la institución a que entiendan cuál tiene que ser su comportamiento y actitud dentro de una institución como el Barça. Asegurar desde la base cuál es el comportamiento a seguir", ha relatado Font sobre el rol que han pensado para Nadal. "El Barça es una forma de representación del pueblo catalán y formar parte de él implica una manera de ser: todos queremos ganar, pero también cuenta cómo queremos ganar", ha explicado el manacorí. "También hemos pensado en él, como personalidad reconocida dentro del mundo del deporte, para ayudarnos con la comunicación institucional, sobre todo con las federaciones y varias entidades deportivas relevantes de nuestro entorno", ha añadido Font.

"Queremos gente con experiencia relevante para tomar las grandes decisiones estratégicas del club: gente del mundo del deporte, gente del mundo de la empresa, con conocimientos tecnológicos y que nos puedan ayudar en el área institucional", había explicado el precandidato antes de dar a conocer el nombre de Nadal. El empresario de Granollers ha calificado a Nadal como "una figura relevante del barcelonismo" y ha explicado que, acompañado de su amigo y periodista Antoni Bassas, fueron a Manacor a verlo para sumarlo al proyecto. "No conocía a Víctor cuando me vino a buscar, pero me causó muy buena opinión: es una persona muy capaz e idónea", ha comentado Nadal.

Después de la correspondiente presentación, Font y Nadal han sido preguntados por Leo Messi. "Me consta que es consciente de la dirección de nuestro proyecto, es fundamental que siga con nosotros. No solo como futbolista, sino más allá: cuando llegue su retirada tiene que ser incorporado en la estructura del club", ha afirmado el precandidato. "No nos podemos permitir que Messi se plantee irse del Barça. Es el mejor y lo necesitamos para volver a ganar la Champions", ha afirmado Nadal.

El voto electrónico

En clave electoral, Font ha lamentado no poder disponer de la ventana de fichajes invernal y ha incidido en uno de los pilares de su proyecto "para garantizar la democracia en el club" como sería la implantación del voto electrónico: "En unas elecciones atípicas como estas, en las que se tendrán que hacer excepciones legales y estatutarias debido al contexto que vivimos, ¿por qué no utilizar la herramienta del voto electrónico para facilitar la participación?". "Dentro del plazo legal en el que se tienen que convocar y celebrar las elecciones, el voto electrónico ayudaría a garantizar la seguridad del socios y socias. El voto por correo que mencionó como posibilidad Carles Tusquets es tan ilegal como el voto electrónico a estas alturas", ha añadido. "En un censo de unos 100.000 socios y socias hay proveedores suficientes que permitirían implementar el voto electrónico sin problemas. Podría ser una votación histórica, el máximo de participación que se ha logrado en unas elecciones para presidir el Barça es del 53% y querríamos que la participación fuera mayor; ¿por qué no pensar en un 70% o un 80% del censo?".

Respecto a la situación económica del club, que Font ha definido "de quiebra", ha admitido que esto dificulta abordar según qué fichajes a "corto plazo" y ha destacado que "habrá que hacer una reestructuración de arriba abajo de la cuenta de resultados". En este sentido, sin embargo, ha celebrado que el club siga un año más vinculado con Rakuten como patrocinador: "Es una buena noticia y ayudará a la transición al frente de la entidad. Conozco a su propietario y sé que la situación tampoco era fácil". Font también ha insistido en la necesidad de que la Masía recupere peso y ha mencionado el "modelo cruyffista" como camino a seguir.

En cuanto a posibles pactos con otras candidaturas, Font ha defendido su candidatura pero ha asegurado que si ganan las elecciones querría contar con la experiencia de otros expresidentes, como Joan Laporta, para "asegurar lo mejor para el club". El empresario catalán también ha afirmado que todavía no tienen encuestas internas para conocer la intención de voto entre los socios. "Antes tenemos que conocer cuáles serán las otras candidaturas", ha dicho.